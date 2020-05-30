Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ВОЗ прокомментировали решение Трампа о разрыве отношений

В ВОЗ прокомментировали решение Трампа о разрыве отношений

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала оценивать, какой ущерб ей принесёт решение президента США Дональда Трампа о прекращении всех отношений, в том числе финансирования. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы», — сказала она ТАСС.

Накануне Трамп объявил о прекращении его страны всех отношений со Всемирной организацией здравоохранения и передаче денежных средств другим похожим организациям. Ранее он письмо главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу с предупреждением, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит своё членство, если та в течение месяца не проведёт реформы. В частности, американская сторона потребовала предпринять «значимые улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая». 

Как сообщает телеканал «360», официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что таким решением Вашингтон нанес удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Politico узнало о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Politico узнало о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Разбой в Красноярске: Преступники расстреляли инкассаторов — видео
Разбой в Красноярске: Преступники расстреляли инкассаторов — видео
В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19
В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19
Стал известен новый покупатель «Ведомостей»
Стал известен новый покупатель «Ведомостей»
В популярной соцсети раскритиковали указ Трампа о регулировании соцсетей
В популярной соцсети раскритиковали указ Трампа о регулировании
Правительство одобрило выделение средств регионам на переработку отходов
Правительство одобрило выделение средств регионам на переработку
Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис
Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис
Рики Мартин выпустил мини-альбом Pausa
Рики Мартин выпустил мини-альбом Pausa
Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию
Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела» России
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела»
Лилия Чирич: «Моего мужа судят за защиту Русского мира и народа Донбасса»
Лилия Чирич: «Моего мужа судят за защиту Русского мира и народа
В России разделили смертность от коронавируса на три категории — Голикова
В России разделили смертность от коронавируса на три категории —

Топ на сегодня

Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года

Еще по теме

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
Захарова: разрыв отношений США и ВОЗ — это удар по сотрудничеству в сфере здравоохранения
ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ