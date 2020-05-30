В ВОЗ прокомментировали решение Трампа о разрыве отношений

Лидия Мартынова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала оценивать, какой ущерб ей принесёт решение президента США Дональда Трампа о прекращении всех отношений, в том числе финансирования. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы», — сказала она ТАСС.

Накануне Трамп объявил о прекращении его страны всех отношений со Всемирной организацией здравоохранения и передаче денежных средств другим похожим организациям. Ранее он письмо главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу с предупреждением, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит своё членство, если та в течение месяца не проведёт реформы. В частности, американская сторона потребовала предпринять «значимые улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая».

Как сообщает телеканал «360», официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что таким решением Вашингтон нанес удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения