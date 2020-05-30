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Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв

Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертвФото: Globallookpress.com

Американского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего 23-летнее тюремное заключение за изнасилование, обвинили еще в четырех случаях изнасилования, в том числе несовершеннолетней. Об этом сообщает Variety.

Имена предполагаемых жертв не раскрываются. По их показаниям, инциденты произошли с 1984-го по 2013 год, одной из жертв на момент изнасилования в 1994 году было 17 лет. Она утверждает, что Вайнштейн «насильно удерживал ее, домогался и изнасиловал». Преступление произошло в номере отеля, после изнасилования продюсер пригрозил ей физическим насилием в случае, если она расскажет о произошедшем, а также пообещал уничтожить ее актерскую карьеру.

Жертвы подали на Вайнштейна в суд, в иске в качестве ответчиков указаны его брат Боб Вайнштейн, а также компании Miramax и Disney. Отмечается, что они «либо знали, либо должны были знать о действиях» преступника и предотвратить их.

Еще одной жертвой выступила 70-летняя женщина из Эквадора, утверждающая, что продюсер домогался ее в 1984 году в отеле в Каннах, когда ей было 34 года. Третья жертва, 38 лет, заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2008 году в Нью-Йорке. Четвертая, 35-летняя уроженка Венгрии, сообщила о принуждении к оральному сексу в 2013 году, во время Венецианского кинофестиваля.

11 марта продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Тогда Вайнштейн отказался признавать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию.

Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных продюсера, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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