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Валерия рассказала о «дебильной» аудитории

Валерия рассказала о «дебильной» аудиторииВалерияФото: @valeriya

Певица Валерия (Аллы Перфилова) рассказала о «дебильной» аудитории во время телефонного разговора с коллегой Анитой Цой, которая стала участницей YouTube-шоу Comment Out.

Цой выпало задание позвонить российской исполнительнице и предложить провести прямой эфир в социальной сети, подготовив различные челленджи. Валерия отказалась и назвала один из предложенных челленджей «каким-то трешем». При этом она согласилась, что «надо что-то делать» с онлайн-стримами.

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала <...> Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато», — сказала артистка.

Позднее пользователи спросили Валерию, почему она оскорбила своих поклонников. Певица ответила, что речь шла не о ее аудитории, а той, «которая глотает тупой контент».

В феврале Валерия опубликовала в Instagram видео, на котором предстала «в полуодетом виде», в качестве опровержения слов хейтеров. «Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде», — объяснила Валерия. Она отметила, что сравнивать себя с моделями и спортсменками не собирается, однако результатами своих тренировок очень довольна.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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