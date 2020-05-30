Вещи на стуле, обед «с вечера»: привычки, которые заставляют нас жить вчерашним днем

Вадим Карасев

Каждый со временем обзаводится привычками, не все из которых полезны. Порой мы начинаем жить вчерашним днем, сами того не замечая, и такое развитие событий вряд ли приносит счастье. Выйти из «порочного круга» поможет пересмотр ежедневных дел и внесение в жизнь разнообразия.

Жить вчерашним днем начинают многие, сами не замечая того, что быт затягивает и тормозит развитие. Тем не менее каждый день важно внимательно следить за собой, чтобы вещи не завладели жизнью и не подчинили ее себе, также, как и привычки, отбрасывающие назад. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проанализировать свои поступки, чтобы понять, как на самом деле обстоят дела, и не нужно ли что-то поменять в жизни.

Оставлять вещи на стуле, не убирая их по местам, на самом деле вредно не только для энергетики, но и для развития. День должен начинаться с новых идей и дел, а не с того, чтобы завершать вчерашние недоделки. Безусловно, не всегда получается сделать все вовремя, но в этом случае нужно пересмотреть свой распорядок дня. Мы сами того не замечая окружаем себя огромным количеством предметов, которые требуют и уборки, и расстановки по местам. Тем, кто обзавелся привычкой что-то оставлять на завтра, стоит разобрать вещи, чтобы найти каждой удобное место, а от части вещей попросту избавиться. Это нужно сделать для того, чтобы не занимать свое время бесполезной перестановкой и перекладкой уймы ненужных вещей.

Ежедневная готовка на завтра отнимает много сил и времени, а однообразие со временем становится причиной раздражительности. Да, многие готовят с вчера на завтра, однако такая привычка мешает с предвкушением смотреть в будущее. Порой нужно вносить разнообразие даже в привычные продукты питания, добавляя новые ингредиенты. А иногда нужно отказаться от готовки, чтобы отдохнуть, а также время от времени пользоваться доставкой или есть в столовой. Разнообразие помогает видеть перспективы, а новые вкусные блюда уж точно поднимут настроение.

Отказывать себе в покупке желанной вещи тоже нельзя на постоянной основе. Откладывая радостное событие, человек со временем привыкает не жить в счастье, а все время ждать, когда же наступит долгожданный момент. Такая привычка не просто лишает радости, но и становится причиной постоянного недовольства, регресса как в деловой среде, так и в личной жизни.

Банальная привычка копить грязную посуду отнимает много времени. Перемыть гору посуды сложнее, ведь остатки еды прилипают и удалять их со сковородок и кастрюль — сплошное мучение. Залог плохого настроения и зря потерянного времени должен быть устранен. В современном мире есть множество способов облегчить себе задачу, и даже если посудомоечная машина не куплена, посуду можно на время замочить в раковине, и помыть ее без труда через час или два после приема пищи.