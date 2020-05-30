Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем, сообщает пресс-служба Кремля. Также глава государства подписал указ о проведении в этот день парада Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и в честь Парада Победы 24 июня 1945 года.

Парад пройдет на Красной площади в Москве и в других городах. Напомним, в текущем году 9 мая прошла лишь воздушная часть парада Победы в столице, а многие другие праздничные мероприятия были отменены или перенесены в онлайн из-за пандемии.

Прошлым летом Владимир Путин подписал указ о проведении в России в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. За месяц до 9 Мая он изменил график торжественных мероприятий из-за ситуации с COVID-19 и перенес подготовку к военному параду на Красной площади.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что 1 июня в российской столице начнется второй этап смягчения ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом.





Владимир Путин