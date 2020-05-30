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Власти Техаса направили офицеров в крупные для помощи на протестах

Власти Техаса направили офицеров в крупные для помощи на протестах
Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что департамент общественной безопасности направил более 1,5 тысячи офицеров для помощи полицейским участкам в Хьюстоне, Далласе, Сан-Антонио и Остине в обеспечении порядка на протестных акциях.

"Для обеспечения мирных протестов губернатор Грег Эбботт направил ресурсы штата в города Хьюстон, Даллас, Сан-Антонио и Остин, чтобы обеспечить безопасность людей... Департамент общественной безопасности направил более 1,5 тысячи офицеров для помощи местным полицейским департаментам", - говорится в сообщении, которое опубликовал Эбботт в Twitter.

По его словам, при необходимости, в города будут направлены дополнительные ресурсы.


Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

# В мире
По материалам: ria.ru

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