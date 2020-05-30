Во сколько обойдется отдых в санаториях и отелях Краснодарского края в июне

Анастасия Иванова

Представители санаториев и отелей Краснодарского края рассказали о том, как готовятся к старту сезона в новых «антивирусных» условиях. Когда откроются объекты, как будет работать их инфраструктура, и какими будут цены на заезды в июне, читайте в нашем обзоре.

ОТЕЛИ ALEAN FAMILY RESORT COLLECTION

С1 июняоткрываются Alean DOVILLE и Alean RIVIERA вАнапе, Alean BIARRITZ вГеленджике. Отель Alean SPUTNIK в Сочи начнет работу с 7 июня.

Пляжи и бассейны (а их уже начинают прогревать) будут открыты: запрета на их работу в руководстве отельной сети не видят. Проблем с расстановкой шезлонгов с учетом социального дистанцирования, тем более, с учетом загрузки в июне, не будет.

Серьезно изучили вопрос дезинфекции лежаков: в основе этого важного процесса будет цикличность использования пляжной территории. Утром, во время обеда и ужина отдыхающих есть возможность провести дезинфекцию всех поверхностей. Гости приходят на пляж или к бассейну с завтрака до обеда, и с обеда до ужина.

Трехразовая уборка в течение дня обеспечивает тотальную дезинфекцию всех поверхностей. При этом у всех сотрудников пляжа будут распылители с дезинфицирующей жидкостью, и по требованию гостя они всегда могут провести очистку лежака. Аналогичный подход будет работать в отношении детских площадок и пунктов проката водного оборудования.

Будет исключен сервис, связанный с посещением закрытых помещений: это термальные комплексы, фитнес и тренажерные залы.

Если какой-то гость приедет без справки на COVID-19, то ему порекомендуют лабораторию в городе, где он сможет сдать тест. В отель его на время, в течение которого будут доступны результаты теста, не пустят. Так что турист должен позаботится о своем проживании в этот период самостоятельно.

Система «Ультра все включено» в объектах ALEAN FAMILY RESORT COLLECTION сохраняется. Питание (основное) будет без ограничений, на раздаче будет обеспечена соцдистанция. Что касается пунктов питания, где предлагаются снэки, то тут вообще принципиально ничего не меняется, так как это «еда на вынос».

Спорт и любые активности на свежем воздухе при соцдистанции разрешены. До 6 июня будут действовать ограничения на массовые мероприятия, но отдельные «активити», например, на занятия в группах до 5 человек, возможны. Вечерняя анимация не отменена: аудиторию рассредоточат по различным мероприятиям (кино, театральная постановка и пр.)

При заездах есть тонкости с заселением: текущие требования регламентируют, что в один номер можно заселять членов либо одной семьи, либо сопровождающих лиц (например, няня с ребенком).

В иных случаях гостям предложат заселение в другой номер: если загрузка позволит, то это будет бесплатно. В любом случае на первоначальном этапе сотрудники отелей будут стараться вникнуть в каждую ситуацию с каждым гостем. Есть надежда, что к 15 июня ослабнут требования по части документов и по заселению.

По данным онлайн системы бронирования национального туроператора АЛЕАН (без учета дороги) неделя проживания на двоих взрослых в отеле Alean Family Resort & Spa Riviera с 1 по 8 июня обойдется от 77 300 р., в период с 22 по 29 июня - от 99 400 р.

За неделю на двоих в Alean Family Resort & Spa Biarritz(без дороги) с 1 по 8 июня придется выложить от 75 100 р., а с 22 по 29 июня – от 90 200 р.

Недельный отдых с 1 по 8 июня в отеле Alean Family Resort & Spa Doville будет стоить от 96 900 р, в период с 22 по 29 июня – от 125 500 р.

Гостиница Alean Family Resort & Spa Sputnik (открывается с 7 июня) предлагает размещение в период с 8 по 15 июня от 101 800 р. на двоих, в период с 22 по 29 июня - от 94 500 р. на двоих.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ «МАЦЕСТА»

Готов возобновить работу со 2 июня. Будут встречать туристов на собственном транспорте, рассадка в котором будет в шахматном порядке. Так, вместо 40 человек, в автобусе будет 20 туристов. Во время трансфера гости будут облачены в маски и перчатки. В автобусе будет медперсонал.

Чтобы соблюсти правила соцдистанцирования и при этом не увеличить период ожидания получения тех или иных услуг, выросло общее количество персонала; на ресепшн будут работать два администратора. Все медицинские процедуры пациенты будут принимать без перчаток.

САНАТОРИЙ «ЗАПОЛЯРЬЕ»

Планирует открыться в конце июня-начале июля, но точно - не ранее 15 июня. Открытие санатория задерживается из-за отсутствия возможности тестировать пациентов на коронавирус на месте.

Так как территория санатория закрытая, то требовать обязательного нахождения в масках не будут. Пока под вопросом анимация и работа детских клубов, однако анимация на открытом воздухе, например, зарядка с соблюдением соцдистанцирования возможна. «Шведская линия» при организации питания будет сохранена.

В «Заполярье» не будут запрещать выход за территорию: в этом случае турист будет подписывать согласие о том, что он берет на себя ответственность и ознакомлен о правилах пребывания в Сочи. Ограничений на прием туристов «65+» - не будет Возрастных гостей будут принимать на общих оснований при наличии требуемых документов.

Если приобретены туры до 15 июня, то их можно перенести по ценам на актуальную дату, или же санаторий обещает возврат в полном размере без удержаний.

Санаторий «Заполярье» пока выставил цены только на июль. Неделя отдыха с 1 по 8 июля обойдется на двоих от 84 780 р. (без учета дороги).

ГОРОД-ОТЕЛЬ «БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ»

Открытие отложено до снятия ограничительных мер. Сохраняется «шведская линия», столы в зале раздвинут, у туристов будет возможность питаться в номерах: room service будет бесплатным при предварительном заказе.

Отель готовит множество оздоровительных и активных программ. Отдых на пляже, который в этом году получил «голубой флаг», станет возможен, как только будет соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Территория пляжа позволяет организовать отдых с соблюдением правил социального дистанцирования.

На территории отеля сейчас организован обсерватор: под него ответили 2 отдельных корпуса, которые огорожены и строго охраняются. До старта курортного сезона обсерватор будет закрыт, все корпуса санируют, но заселять туда никого не будут.

Неделя проживания в городе-отеле «Бархатные сезоны» (Екатерининский квартал) в период с 15 по 22 июня – от 18900 р. на двоих (без учета дороги).

КУРОРТ «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»

Сроки открытия пока остаются неясными, хотя инфраструктура курорта готова к приему гостей. В текущем сезоне в два раза выросло количество пеших экомаршрутов. Соответственно, будут работать канатные дороги.

Глобально менять систему питания не планируют, но для удобства гостей введут пакеты «завтрак + ужин». Большинство гостей предпочитают заказывать завтрак в номер. На сезон преобладают заказы на заезды без питания.

Открытие отелей курорта (а их 9) начнется с объектов с большим номерным фондом и SPA-центрами: это Mariott, Rixos, «Горки панорама», хотя ясности по срокам возобновления доступа в бассейны и SPA-центры нет. По мере роста спроса снова заработают и остальные отели. Что касается комплекса апартаментов, то у него нет медлицензии. Но она есть у всего курорта «Красная поляна», так что вопрос по открытию апартаментов сейчас решается.

Планы на предоставление трансфера туристам есть: неясно, правда, будет эта услуга платной или бесплатной. Бронирования на июль-август идут с большей динамикой в сравнении с тем же периодом прошлого года.

На курорте «Красная Поляна» неделя проживания (с 8 по 15 июня) в отеле «Горки Панорама» обойдется от 36 273 р. на двоих. Более дорогой вариант в эти же даты Sochi Marriott Krasnaya Polyana будет на треть дороже: от 49 772 р. на двоих.