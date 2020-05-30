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Во время карантина «нашу психику испытывают на прочность», считает московский психолог

Во время карантина «нашу психику испытывают на прочность», считает московский психолог

Пандемия COVID-19 и складывающаяся вокруг нее ситуация, связанная с введением ограничений и падением благосостояния, не может не отразиться на психике люде.

Такое мнение высказал московский психолог Михаил Козлов в интервью ИА REGNUM.

Ограничения в российских регионах уже действуют дольше двух месяцев, а в некоторых из регионов местные власти решили продлить их еще на несколько недель.

Это естественно негативно отражается на психике многих людей. Эксперт считает, что такое резкие изменения в социальной и экономической сфере ведут к усилению суицидального, агрессивного или рискованного поведения. Кроме того, в такие периоды наступает ослабление интеллектуального и волевого контроля над эмоциональным состоянием.

Психолог говорит, что особенно тяжело переживать такие сложности, как молодому поколению, так и людям пожилого возраста.

Поэтому, он советует, следить за высказываниями близких, в которых начинают появляться нотки отчаяния, бессилия или безысходности. Если заметить их вовремя, то нужно постараться помочь близкому человеку отвлечься, ведь зачастую суицидальные планы вынашиваются человеком не один день.

Еще одним фактором, действующем угнетающе на психику людей, о котором рассказал психолог, является одиночество и отсутствие социальной поддержки. Режимы самоизоляции вынудили людей придерживаться определенных правил: невозможность свободных рукопожатий или объятий, маски, скрывающие улыбки людей.

При этом он обратил внимание на то, что процессы адаптации для большинства людей непросты, да и психике нужно некоторое время для этого. Как раз во время таких адаптационных периодов нужно постараться избегать принятия опрометчивых решений, а также оказывать моральную поддержку людям, которыми дорожите.

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По материалам: u-f.ru

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