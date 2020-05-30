Врач рассказал, кому бесполезно проходить тест на антитела к COVID-19

Лидия Мартынова

В регионах, где сейчас регистрируется рост числа зараженных, нет смысла начинать массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом в беседе с порталом "Ura.ru" заявил завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

По его мнению, проводить тестирование на антитела к COVID-19 нужно среди жителей тех регионов, где уже пройден пик заболеваемости.

"Если идет затишье, становится меньше заболевших", — объяснил специалист.

Костинов отмечает, что от такого тестирования выигрывают как отдельные граждане, так и власти региона.





"Нужно понимать, что, например, 20-30 процентов населения уже имеют иммунитет, а остальные находятся в группе риска и им нужна вакцина", — рассказал он.

Врач подчеркнул, что выявление иммунной прослойки поможет вычислить сумму денег, которые следует заложить на лекарства, а также рассчитать, сколько коек развернуть к осени.

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