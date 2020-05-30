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Все через Сороса. Экс-депутат Рады указал на попытки замять дело Байдена

Все через Сороса. Экс-депутат Рады указал на попытки замять дело Байдена
Американские демократы давили на Украину и Германию, чтобы замять дело бывшего вице-президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, фигурант "газового дела" Александр Онищенко.

Онищенко с 2015 года был доверенным лицом экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, это именно он через украинского адвоката передал записи разговоров Порошенко и Байдена, которые ранее обнародовал внефракционный депутат Рады Андрей Деркач.

"Я думаю, что это было из демократического лагеря в Соединенных Штатах", – заявил Онищенко, отвечая на вопрос, кто мог помешать ему представить свои доказательства в США осенью 2019 года.

# Политика
По материалам: ria.ru

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