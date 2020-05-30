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Все не так: Деканоидзе рассказала, почему провалилась реформа полиции

Все не так: Деканоидзе рассказала, почему провалилась реформа полиции

Реформа полиции, которую называют одним из главных достижений предыдущей власти и лично министра Арсена Авакова, «не то, что не дошла до конца, но и окончательно, видимо, провалилась».

Такое мнение в интервью Радио Свобода высказала бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

«Я смотрю на все эти события и думаю, что это все просто совковая система. 93 процента тех, которые были после переаттестации уволены, они все через суды восстановились. К тому же криминальный блок остается слабым в сфере реформирования», — заявила она.

По словам бывшей главы Нацполиции, реформа полицейского ведомства предусматривает не только реформу патрульной полиции, а и общего блока, и уголовной полиции, и следственных органов.

«И самое главное: когда реформируется правоохранительная система, надо, чтобы параллельно реформировалась и суды, и прокуратура. Это — очень важно», — добавила она.

По мнению Деканоидзе, последние события в Кагарлыке и в Броварах свидетельствуют о том, что «вся система уже прогнила, и как-то уже надо хоть что-то делать для того, чтобы реально или очистить систему, или просто построить новую».

Больше всего сожалений сама Деканоидзе испытывает по поводу того, что система до конца так и не была разрушена. Потому что для того, чтобы выйти из советского болота, надо ненавидеть ту совковую структуру и ненавидеть коррупцию. Кроме того, нужно, чтобы был закон, который наказывает людей, которые ставят себя выше закона.

По мнению Деканоидзе, причиной провала реформы полиции может быть непонимание властью ее важности или отсутствие жесткой политической воли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе заявила, что на Западе обеспокоены стагнацией реформ в Украине, а также тем, что вместо новых лиц возвращаются старые.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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