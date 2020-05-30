Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена» объединит детей из разных регионов страны

Влада Некрасова

1 июня, в Международный день защиты детей, на площадке сообщества конкурса для школьников «Большая перемена», который проходит при поддержке Министерства просвещения, онлайн-фестиваль соберет вместе музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и юношеских движений, федеральных детских центров, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В рамках фестиваля Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и Министр просвещения Сергей Кравцов пообщаются в режиме live со школьниками и абитуриентами. Площадкой онлайн-фестиваля станет социальная сеть «ВКонтакте».

Команда арт-кластера «Таврида» при участии российских артистов проведет более 500 офлайн-мастер-классов по нескольким творческим направлениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фестиваль завершится праздничным онлайн-концертом российскими эстрадных звезд, который состоится при участии шоу-группы «Ночной контакт».

«Конкурс «Большая перемена» – это отличная возможность для обучения, развития талантов и общения учеников 8–10-х классов со всей страны. Он дает каждому подростку шанс проявить себя, раскрыть потенциал, сделать что-то важное для себя. Фестиваль, который пройдет во время конкурса и свяжет все регионы страны, станет мощной объединяющей силой, поможет детям ощутить поддержку взрослых, почувствовать, как мы верим в них, как гордимся их успехами, как ценим их идеи и всегда готовы быть рядом, заботясь о них», – подчеркнул Министр просвещения Сергей Кравцов.

Как завершился самый необычный учебный год в истории? Как пройдут экзамены? Как будет организован детский отдых этим летом? Что нового ожидать школьникам в предстоящем учебном году? На эти и другие вопросы глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ответит в прямом эфире 1 июня в 14:00 по московскому времени во время встречи с участниками фестиваля «Большая перемена».

Присоединиться к онлайн-фестивалю можно на сайте Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и в одноименном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Сбербанка, Mail.ru Group, ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Российского движения школьников, движения «Юнармия», Кружкового движения НТИ, Ассоциации волонтерских центров, арт-кластера «Таврида», федеральных детских центров, Русской медиагруппы.

В мероприятиях фестиваля «Большая перемена» примут участие олимпийские чемпионки Алина Загитова, Елена Исинбаева, Екатерина Макарова, музыканты Рита Дакота, Юлия Савичева, телеведущий Сергей Малоземов, художник Миша Most, теле- и радиоведущие Юлия Барановская и Максим Привалов, стендап-комик Антон Борисов и многие другие.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире. Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте https://bolshayaperemena.online. 31 марта стартовал первый этап конкурса – тестирование. Присоединиться к конкурсу школьники могут до 23 июня включительно, все задания будут доступны. После конкурсантов ждут мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги. Завершится конкурс очными соревнованиями и финалом.