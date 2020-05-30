Выпускной на удаленке: как американские школьники получают аттестаты

Влада Некрасова

В США, как и в большинстве стран мира, во время пандемии учебные заведения временно закрылись. Ограничительные меры по работе школ и других образовательных учреждений утверждаются в США на уровне штата в зависимости от эпидемиологической ситуации. По сути, школы и колледжи перешли на дистанционное обучение вплоть до завершения учебного года.

Из-за угрозы заражения вирусом американским школьникам пришлось отказаться от роскошного выпускного в стиле голливудских традиций, торжественных церемоний, балов и праздновать окончание школы дистанционно.

Вопрос проведения выпускных стал полем битвы для школ, учеников и родителей после закрытия школ, разделив общественность на два лагеря. Одни считают, что школы в состоянии провести выпускные церемонии в очном формате без угрозы здоровью детей, в то время как другие обвиняют старшеклассников и их родителей в беспечности на фоне пандемии, пишет USA Today.

Так, в США стали набирать популярность автопробеги. Американские школьники проезжают на машине около школы, мимо учителей, которые выдают им аттестаты или же просто шумно разъезжают по улицам в торжественной обстановке.

Некоторые штаты рассматривают возможность переноса всех мероприятий на более поздний срок и предлагают школьникам дождаться более благоприятной обстановки. С таким заявлением выступило управление образования округа Фредерик (штат Мэриленд). Тем не менее далеко не все выпускники согласны с таким решением – большинство предпочитает отметить праздник сразу после окончания школы.

По решению властей штата Виргиния школа может провести торжественное мероприятие очно, но при условии, что в нем участвует не более десяти человек. Проведение традиционной церемонии маловероятно для городских школ, ведь выпускников там намного больше. Поэтому лучшим вариантом станет онлайн-церемония, рассказал представитель управления образования штата Виргиния Чарлз Пайл РИА «Новости».

В целом торжественная церемония вручения школьных дипломов, которая традиционно проходит в США в мае – июне, перешла на удаленный формат, а праздник ушел в социальные сети, где выпускники принимают участие во флешмобах и всевозможных акциях, делятся своими фотографиями и креативными идеями.

Часть праздничных концертов с поздравлениями знаменитых артистов, музыкантов и политиков уже прошла для американских выпускников в популярных социальных сетях. С напутственными словами к выпускникам обратился даже бывший президент США Барак Обама.

В поддержку российских выпускников Министерство просвещения организовало в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-акцию, посвященную Последнему звонку – 2020. Торжественное мероприятие открыл Министр просвещения Сергей Кравцов: в прямом эфире он поздравил ребят с окончанием школы, поблагодарил учителей за их колоссальный труд и первым позвонил в колокольчик – один из главных символов Последнего звонка, дав старт масштабному онлайн-марафону. Выпускников также поздравляли учителя, директора школ и учащиеся из самых разных уголков России. За пять часов онлайн-марафона в акции приняло участие 75 регионов, а эфир посмотрело почти 2 миллиона зрителей.