Вышел новый номер электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования»

Анастасия Иванова

«Повышение качества образования детей с особыми образовательными потребностями: конкурсы для педагогов, обучающихся и школ» – тема майского номера электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования», сообщает пресс-служба ведомства.

Выпуск посвящен Всероссийским конкурсам для образовательных организаций и педагогов, направленным на развитие качества и доступности коррекционного и инклюзивного образования.

Главную тему номера открывает обращение заместителя Министра просвещения Российской Федерации Дениса Грибова. Он отметил, что в России качественное образование, воспитание и социализация детей с ОВЗ и с инвалидностью – одна из приоритетных задач Минпросвещения России. Для этого развиваются вариативные формы образования: совершенствуется система инклюзивного образования и продолжается поддержка коррекционных школ, распространение лучших педагогических практик, в том числе через конкурсы профмастерства педагогов.

«Два вида конкурсов – среди образовательных организаций и профессионального мастерства – вносят большой вклад в развитие инклюзии в России. Они позволяют повышать качество учебного процесса, искать новые формы обучения, обновлять содержание образования. Педагоги, в свою очередь, благодаря конкурсам перенимают опыт коллег, демонстрируют инновационные педагогические технологии и новые формы работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. Это стимулирует рост профессионального мастерства и воспитывает новое поколение педагогов-новаторов», – подчеркнул Денис Грибов.

Подробнее о каждом конкурсе рассказала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

«Самая большая ответственность за благополучное будущее детей с особыми образовательными потребностями лежит на детских садах, школах и педагогах. Несомненно, что включение особенных детей в образовательную среду должно стать лучшим началом их жизненного пути. И мы должны по максимуму им такую возможность предоставить», – отметила Лариса Фальковская.

В новом выпуске «Вестника образования» представлены правила участия, цели и задачи семи конкурсов для образовательных организаций и педагогов.

Об опыте организации Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» рассказали менеджер образовательных проектов региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Нурсина Галиева и председатель Ассоциации инклюзивных школ России Адель Вильшанская.

Директор Центра защиты прав и интересов детей Людмила Вакорина отметила, что Всероссийский конкурс «Школа – территория здоровья» стал эффективной площадкой для внедрения здоровьесберегающих технологий и в этом году прошёл в дистанционном формате.

И.о. директора Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьёва поделилась нюансами проведения Всероссийского конкурса «Доброшкола». Он проходит во второй раз и в 2020 году объединяет 130 коррекционных школ страны.

Также в журнале вышли интервью победителей конкурсов профессионального мастерства «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России» и «Госпитальный педагог».

Учитель-логопед колледжа малого бизнеса № 4 г. Москвы Екатерина Балдина рассказала о том, как изменилась ей жизнь после конкурса: появились новые идеи, ресурсы для работы с особенными детьми.

Профессиональными секретами поделилась также педагог-психолог, руководитель социально-психологической службы гимназии г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Юрчук.

О том, как избежать профессионального выгорания, и о планах на будущее рассказал тьютор Обособленного структурного подразделения московской школы № 109 в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Иван Долуев.

Опыту применения лучших педагогических практик посвящены комментарии экспертов в рубрике «Точка зрения». Здесь выступили Оксана Гончарова, директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий, Сергей Шариков, руководитель федерального проекта «УчимЗнаем», и Татьяна Поздеева, заместитель директора по коррекционной работе Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение».

Пополнились новыми материалами разделы «Методика», «Документы» и «Календарь событий». Рубрика «Новости» обновляется на сайте электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России ежедневно и включает обзор наиболее важных событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

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