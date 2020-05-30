Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Вышел новый номер электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования»

Вышел новый номер электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования»

Вышел новый номер электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования»

«Повышение качества образования детей с особыми образовательными потребностями: конкурсы для педагогов, обучающихся и школ» – тема майского номера электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования», сообщает пресс-служба ведомства.

Выпуск посвящен Всероссийским конкурсам для образовательных организаций и педагогов, направленным на развитие качества и доступности коррекционного и инклюзивного образования.

Главную тему номера открывает обращение заместителя Министра просвещения Российской Федерации Дениса Грибова. Он отметил, что в России качественное образование, воспитание и социализация детей с ОВЗ и с инвалидностью – одна из приоритетных задач Минпросвещения России. Для этого развиваются вариативные формы образования: совершенствуется система инклюзивного образования и продолжается поддержка коррекционных школ, распространение лучших педагогических практик, в том числе через конкурсы профмастерства педагогов.

«Два вида конкурсов – среди образовательных организаций и профессионального мастерства – вносят большой вклад в развитие инклюзии в России. Они позволяют повышать качество учебного процесса, искать новые формы обучения, обновлять содержание образования. Педагоги, в свою очередь, благодаря конкурсам перенимают опыт коллег, демонстрируют инновационные педагогические технологии и новые формы работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. Это стимулирует рост профессионального мастерства и воспитывает новое поколение педагогов-новаторов», – подчеркнул Денис Грибов.

Подробнее о каждом конкурсе рассказала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

«Самая большая ответственность за благополучное будущее детей с особыми образовательными потребностями лежит на детских садах, школах и педагогах. Несомненно, что включение особенных детей в образовательную среду должно стать лучшим началом их жизненного пути. И мы должны по максимуму им такую возможность предоставить», – отметила Лариса Фальковская.

В новом выпуске «Вестника образования» представлены правила участия, цели и задачи семи конкурсов для образовательных организаций и педагогов.

Об опыте организации Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» рассказали менеджер образовательных проектов региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Нурсина Галиева и председатель Ассоциации инклюзивных школ России Адель Вильшанская.

Директор Центра защиты прав и интересов детей Людмила Вакорина отметила, что Всероссийский конкурс «Школа – территория здоровья» стал эффективной площадкой для внедрения здоровьесберегающих технологий и в этом году прошёл в дистанционном формате.

И.о. директора Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьёва поделилась нюансами проведения Всероссийского конкурса «Доброшкола». Он проходит во второй раз и в 2020 году объединяет 130 коррекционных школ страны.

Также в журнале вышли интервью победителей конкурсов профессионального мастерства «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России» и «Госпитальный педагог».

Учитель-логопед колледжа малого бизнеса № 4 г. Москвы Екатерина Балдина рассказала о том, как изменилась ей жизнь после конкурса: появились новые идеи, ресурсы для работы с особенными детьми.

Профессиональными секретами поделилась также педагог-психолог, руководитель социально-психологической службы гимназии г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Юрчук.

О том, как избежать профессионального выгорания, и о планах на будущее рассказал тьютор Обособленного структурного подразделения московской школы № 109 в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Иван Долуев.

Опыту применения лучших педагогических практик посвящены комментарии экспертов в рубрике «Точка зрения». Здесь выступили Оксана Гончарова, директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий, Сергей Шариков, руководитель федерального проекта «УчимЗнаем», и Татьяна Поздеева, заместитель директора по коррекционной работе Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение».

Пополнились новыми материалами разделы «Методика», «Документы» и «Календарь событий». Рубрика «Новости» обновляется на сайте электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России ежедневно и включает обзор наиболее важных событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

Электронный журнал «Вестник образования» Минпросвещения России размещается в свободном доступе без необходимости оформления подписки.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Фестиваль "Нашествие" пока переносить не планируется
Фестиваль "Нашествие" пока переносить не планируется
Роспотребнадзор определил регионы, в которых начнутся отпуска
Роспотребнадзор определил регионы, в которых начнутся отпуска
В Нижегородской области стартует строительство образовательного комплекса на 4550 мест
В Нижегородской области стартует строительство образовательного
Колледжи в Амурской области создают девять новых мастерских
Колледжи в Амурской области создают девять новых мастерских
Выпускной на удаленке: как американские школьники получают аттестаты
Выпускной на удаленке: как американские школьники получают аттестаты
В России продолжается празднование Последнего звонка
В России продолжается празднование Последнего звонка
Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена» объединит детей из разных регионов страны
Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена» объединит детей из
Наибольшее число вопросов на горячую линию Минпросвещения России поступает от родителей и выпускников
Наибольшее число вопросов на горячую линию Минпросвещения России
В Москве 645 частных детских садов и школ могут получить поддержку города
В Москве 645 частных детских садов и школ могут получить поддержку
Вышел новый номер электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования»
Вышел новый номер электронного журнала Минпросвещения России «Вестник
Детские оздоровительные лагеря Камчатки откроются не раньше 22 июня
Детские оздоровительные лагеря Камчатки откроются не раньше 22 июня
ТГПУ запустил курс по автоматизации бизнес-процессов
ТГПУ запустил курс по автоматизации бизнес-процессов

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
США посоветовали Узбекистану и Афганистану сотрудничать
США посоветовали Узбекистану и Афганистану сотрудничать

Еще по теме

Через 10 лет нехватка школьных учителей может составить 200 тысяч человек
Глава Минобрнауки примет участие в съезде учителей сельских школ
Минпросвещения определило порядок получения семейного образования
Принят закон о среднем образовании