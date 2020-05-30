Wanted: солнцезащитные новинки от Bioderma

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — три летние новинки из линейки Photoderm от Bioderma.

Хотя наше лето в этом году может выглядеть немного иначе, сезон, впрочем, начнется независимо от пандемии, а это значит, что нужно подготовить свою кожу к воздействию солнца. Дерматологи не устают повторять, что средство с SPF абсолютно необходимо, когда дело доходит до ухода за нашей кожей, и использовать его следует даже зимой.

Главные враги — UVA- и UVB лучи (UVA — это длинноволновый ультрафиолетовый свет, который проникает в кожу и вызывает долговременное повреждение и старение, тогда как UVB — это коротковолновый свет, который проникает менее глубоко и отвечает за солнечные ожоги).





Эксперты советуют независимо от типа кожи использовать SPF 30, который блокирует почти 97% ультрафиолетовых лучей. А SPF 50 пропускает всего около 2% ультрафиолетовых лучей, так что в конечном счете разница очень мала. При правильном использовании солнцезащитный крем со значениями SPF в диапазоне от 30 до 50 обеспечит достойную защиту от солнечных ожогов даже людям с очень светлой кожей. Однако имейте в виду, что никакое средство не может обеспечить 100-процентную защиту от повреждений, которые приводят к раку кожи.

Главное правило — наносить крем с SPF плотным слоем на лицо и тело за 20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые полтора-два часа. Также при покупке обязательно обратите внимание на срок годности продукта (срок годности большинства солнцезащитных кремов составляет 2—3 года).





С тремя помощниками от Bioderma кожа будет под надежной защитой.

Спрей-вуаль для лица и тела SPF50+ Bioderma Photoderm MAX (1 646 руб.)

Большинство солнцезащитных кремов предназначены только для тела. Поэтому, если нанести их на лицо, то могут появиться высыпания. С новинкой из линии Photoderm такой проблемы не возникнет, вуаль смело можно распылять на лицо. Ее формула водостойкая, не вызывает аллергических реакций и некомедогенна. Подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной, комбинированной и жирной.





В составе водостойкого средства — запатентованный комплекс BioProtection, который защищает клетки кожи от воздействия ультрафиолета и предотвращает процессы преждевременного старения.

Солнцезащитный детский спрей для лица и тела Photoderm SPF50+ (1 913 руб.)

К выбору детского солнцезащитного средства обычно подходят еще более внимательно. Французские дерматологи смело рекомендуют спрей Photoderm. Он идеально подходит чувствительной и хрупкой детской коже. Не вызывает аллергических реакций, так как не содержит октокрилен, отдушки и парабены. Спрей легко распределяется и не оставляет жирной пленки, поэтому одежду точно не испачкает. Продукт выпускается в формате 250 мл, так что использовать его можно всей семьей (подходит для малышей одного года).





Солнцезащитный гель-крем от пигментации и морщин SPF50+ (1 361 руб.)

Это полноценное anti-age-средство с высокой степенью защиты и спецэффектов в виде борьбы с пигментацией и ненавистными свободными радикалами. В составе — всем знакомый витамин С, 2% аскорбил глюкозид, витамин Е и центелла азиатская. За счет легкой текстуры и матирующего эффекта заменит летом базу под макияж.





Марка также заботится об окружающей среде. В соответствии с концепцией бренда, все формулы составлены из активных ингредиентов, которые не наносят урон окружающей среде, морским обитателям и экосистеме. Именно поэтому эксперты марки не используют водорастворимые фильтры. Все формулы проверены независимыми лабораториями, они не вызывают обесцвечивания и разрушения кораллов и не нарушают фотосинтетическую активность водорослей.