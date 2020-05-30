Захарова: разрыв отношений США и ВОЗ — это удар по сотрудничеству в сфере здравоохранения

Вадим Карасев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разрыв отношений США и Всемирной организацией здравоохранения является ударом по сотрудничеству в сфере здравоохранения. И этот удар нанесли США своим прекращением отношений с ВОЗ.

По мнению дипломата, разрыв отношений США и ВОЗ — это удар по международно-правовому сотрудничеству в здравоохранении, сообщают “РИА Новости”.





Кроме того Захарова прокомментировала и американскую систему здравоохранения:





Напоминаем, что в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о прекращении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. Свое решение Трамп обосновывает тем, что ВОЗ не согласилась проводить “требуемые реформы”.

Ранее, когда США объявили о приостановлении финансирования ВОЗ, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил поведение США как “эгоистический подход”.

По мнению Рябкова, в сложившейся сложной обстановки в мире с пандемией коронавируса все взоры стран направлены на ВОЗ. А США вместо оказания помощи организации обвиняют ВОЗ в предоставлении ложной информации о ситуации с коронавирусом в мире и в плохом управлении.

Несмотря на непростое время для всех стран, когда весь мир объединяется в борьбе с пандемией коронавируса, США решили прекратить сотрудничество с ВОЗ.

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