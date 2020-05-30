Зарубежный тур после снятия ограничений планирует каждый пятый россиянин

Алексей Вольцев

Это следует из данных исследования Ipsos Adapt!, в ходе которого были опрошены жители городов-миллионников России в возрасте 18-65 лет.Сбор данных проводился в период 18-20 мая 2020. Желание путешествовать внутри России проявили почти вдвое больше россиян.

Согласно данным восьмой волны еженедельного исследования компании Ipsos, после снятия ограничений туристические поездки по России в ближайшие шесть месяцев планируют совершить 36% опрошенных, за границу – 20%.

Половина опрошенных заявили о неготовности в ближайшие полгода отправиться в путешествие по России. Опасающихся зарубежного отдыха больше: 68% респондентов не готовы будут в этот период отправиться за границу. При этом 15% и 12% пока затрудняются ответить на вопрсоы о внутрироссийских и зарубежных путешествиях, соответственно.

Интересно, что говоря о планах на путешествия в ближайшие полгода после снятия ограничений из-за пандемии, большую готовность совершить турпоездку выразили мужчины. Так, 40% из них готовы отправиться в поездку по России и 23% – за границу. Среди женщин ответы распределились иначе: 32 (Россия) и 17% (зарубежный тур).

«Таким образом, думая о планах на путешествия, женщины демонстрируют бóльшую осторожность. Это соответствует и ранее полученным данным, что женщины демонстрировали бóльшую склонность к самоизоляции», – говорится в исследовании Ipsos.

В этой же волне исследования Adapt! были получены данные, что 43% жителей городов-миллионников 18-65 лет готовы вернуться к прежней жизни сразу после снятия ограничений, и только 7% говорят, что к большинству прежних привычек они уже не вернутся. В этом вопросе аналогично мужчины более склонны вернуться к образу жизни до карантина как можно скорее (51%). Так ответили только 42% женщины.