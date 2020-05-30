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Заснявшую жесткий арест чернокожего мужчины девушку затравили в сети

Заснявшую жесткий арест чернокожего мужчины девушку затравили в сетиКадр: страница Darnella Frazier на Facebook

Девушку, которая поделилась в Facebook видео с моментом жесткого ареста чернокожего мужчины, затравили в социальных сетях. Об этом она рассказала TMZ.

17-летняя Дарнелла Фрейзер (Darnella Frazier) рассказала, что ее раскритиковали за безучастность. Некоторые пользователи социальных сетей начали упрекать ее, заявляя, что девушка должна была что-то предпринять, чтобы помочь задержанному, вмешаться физически, а не просто стоять и снимать.

Некоторые обвинили Фрейзер в том, что она опубликовала видео ради некоего влияния или внимания. Девушка категорически отвергла все эти предположения. Она также столкнулась с пристальным вниманием СМИ после своей публикации.

Мать девушки заступилась за дочь, сказав, что она пережила травматический опыт, однако выразила уверенность в том, что Дарнелла оказалась там, где ей нужно было быть — чтобы запечатлеть трагический момент и поделиться им с миром. Она также отметила, что ее дочь и несколько других очевидцев умоляли полицейских прекратить свои действия.

На кадрах, опубликованных девушкой, запечатлен момент грубого ареста полицией Миннеаполиса, штат Миннесота, чернокожего мужчины, 46-летнего охранника Джоржда Флойда. 25 мая офицеры полиции арестовали Флойда возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Они выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Позднее выяснилось, что мужчина страдал от неких проблем со здоровьем. Друзья и знакомые мужчины заверили, что он был добропорядочным гражданином и ответственным работником.

После смерти Флойда в Миннеаполисе и других городах США начались беспорядки. Стало известно, что на второй день протестов при стрельбе погиб еще один человек. Согласно данным, огонь открыл хозяин ломбарда из-за агрессивного поведения протестующих, которые принялись нападать и грабить магазины. Раненый скончался в больнице, полиция задержала подозреваемого.

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По материалам: lenta.ru

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