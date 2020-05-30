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Звезда фильма «Бумер» рассказал об аресте за двойное убийство

Звезда фильма «Бумер» рассказал об аресте за двойное убийствоФото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский актер Владимир Сычев рассказал в передаче «Судьба человека» об аресте за двойное убийство. Запись программы опубликована на YouTube-канале «Россия 1».

По словам артиста, однажды неизвестные разбили стекло его автомобиля и украли из салона документы. Через полгода звезду фильма «Бумер» арестовали. Оказалось, что кто-то пользовался его документами, когда насмерть сбил на машине двух человек.

Сычеву тогда удалось избежать тюрьмы, так как нашелся свидетель аварии, пояснивший, что актер не подходит под описание преступника. Тот оказался выше ростом.

Позднее сбившего пешеходов мужчину, как рассказал Сычев, удалось найти, но он смог договориться и избежать наказания.

«Следователь, который вел это дело, уволился. Расследованием занялась женщина, не присутствующая при моем задержании. Ей было выгодно побыстрее закрыть всю эту волокиту», — поделился артист.

Весной 2019 Сычев опубликовал поздравление с 69-летием для художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, из которого забыл стереть сайты, предлагающие сексуальные услуги. Позднее актер удалил снимок из своего аккаунта. Заметившие это подписчики в шутку начали просить вернуть фото, но артист решил удалять подобные комментарии.

Владимир Сычев — российский актер кино и телевидения. В подростковом возрасте он появлялся в киножурнале «Ералаш», а позднее обрел популярность благодаря роли в сериале «Физрук». Он также появлялся в шоу «Десантура», «Закон каменных джунглей» и «Исаев» и фильмах «Мамы», «Любка» и «Духless».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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