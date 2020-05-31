10 неуместных вопросов, которые провалят любое свидание

Влада Некрасова

Первое свидание — нервное мероприятие. И в пылу эмоций легко сказать неуместную глупость, разрушив романтическую ауру. Поэтому лучше всего подготовиться к встрече заранее и очертить список тех тем, которые будут обсуждаться; или о которых не нужно даже упоминать.

Сегодня поговорим о 10 вопросах, которые во время первых встреч вряд ли будут уместными.

Вопрос № 1. «Почему закончились твои предыдущие отношения?»

Спрашивать об отношениях с бывшими (или, боже упаси, говорить о своих) — неуместно и невежливо. Это заставит визави задать ответный вопрос о ваших бывших. А портить настроение себе и другим — заведомо провальная стратегия.

Вопрос № 2. «Ты все еще не замужем? Странно, почему?»

Казалось бы, что в этом такого — задать человеку вопрос о его социальном статусе? Но тем девушкам, которые в свои 20 (30, 40 или даже 50) так и не получили ни от кого предложения руки и сердца, он представляется самим воплощением бестактности. Свадьба перестала быть обязательным шагом для построения отношений, хотя инициатива в данном плане, как и раньше, принадлежит мужчинам.

Так что от девушки мало что зависит: каким-либо образом принудить парня жениться получается редко у какой мастерицы. Женщина не виновата в отсутствии у себя данного социального статуса. И такой вопрос заставит ее ощутить себя неполноценной. Или даже спровоцирует агрессию.

Вопрос № 3. «Откуда ты на самом деле?»

Еще одна фраза, кажущаяся невинной. Однако для людей экзотических или непривычных для нас национальностей он может стать по-настоящему бестактным. Даже если этот человек говорит: «Я из города N.», то непременно он слышит встречный вопрос: «Нет, скажи, откуда ты на самом деле?».

Сразу же у него возникнет неприятное ощущение, что невозможно быть родом из той страны, где живешь. Но сейчас в больших городах население представлено различными национальностями, в этом нет ничего необычного. Не заставляйте своего собеседника ощущать мнимую неполноценность и воздержитесь от этого вопроса. Не нужно подчеркивать «экзотичность» внешности вашего друга или же его хороший акцент.

Вопрос № 4. «Сколько любовников у тебя было?»

Количество сексуальных партнеров, которые были в течение жизни — это личное дело каждого. Поэтому такой вопрос всегда заставит ощущать себя некомфортно. Не стоит нарушать чужие психологические границы и спрашивать о слишком личных вещах.

Вопрос № 5. «Интересно, а каков размер твоего заработка?»

Тема карьеры для первых свиданий вполне уместна. Однако не стоит задавать открытых вопросов по поводу конкретного заработка. Этот интерес будет трактован как навязчивый.

Он вызывает ощущение, что интерес направлен исключительно на кошелек, а не на личность. Меркантильность — качество, которое не может не отталкивать.

Вопрос № 6. «Куда, по-твоему, приведут наши с тобой отношения?»

Если свидание прошло хорошо, то, скорее всего, вы и продолжите встречаться. Однако задавать вопрос о будущем отношений которых по сути еще нет — это преждевременно.

Такое поведение выставит вас как человека, потерявшего всякую надежду. Или же создаст впечатление о вас как об очень импульсивной личности.

Вопрос № 7. «Какой момент в твоей жизни был наиболее неловким?»

Для первого свидания не очень желателен чрезмерный обмен информацией. Поскольку вы еще малознакомы, то не стоит раскрывать все карты. Да, некоторым людям нравится рассказывать о том, как десять лет назад их прихватила жуткая диарея в общественном месте. Однако вряд ли их собеседник тоже будет готов рассказать о себе что-нибудь подобное.

Вопрос № 8. «Хочешь ли ты иметь детей?»

Да, если вы мечтаете завести нескольких детей и зажить классической семейной жизнью, то вам нужно найти партнера с похожими ценностями. И вряд ли захочется тратить время на человека, которому эта цель чужда.

Но все же такой вопрос на первом свидании прозвучит бестактно. Так что последующие встречи могут и не состояться.

Вопрос № 9. «Я тебе нравлюсь?»

Каждый надеется, что он симпатичен для собеседника. Но спрашивать об этом напрямую —не самая лучшая идея. Также не стоит задавать новому знакомому и вопрос по типу «Я толстая?». Это выставит вас как человека с низкой самооценкой.

Вопрос № 10. «Кто эта симпатичная красотка?»

Предположим, ваша подружка или друг притащили с собой на свидание толстенный фотоальбом. И на одном из снимков вы видите ее подружку (его друга), значительно превосходящего вашего визави по внешним данным. Стоит ли акцентировать внимание на этом человеке? Вопрос риторический. Ведь в этом случае ваш собеседник автоматически ощутит себя менее желанным и привлекательным.

Также не стоит проявлять интерес к другим людям противоположного пола в то время, пока вы на свидании. Ведь вам бы вряд ли понравилось, если бы ваш новый знакомый вел себя подобным образом.

О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ НА ПЕРВОМ СВИДАНИИ С ДЕВУШКОЙ? 7 ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ. Вастикова