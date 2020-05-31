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11-летняя школьница на самоизоляции «заминировала» 443 «Пятерочки» в Петербурге

11-летняя школьница на самоизоляции «заминировала» 443 «Пятерочки» в Петербурге

11-летняя школьница на самоизоляции «заминировала» 443 «Пятерочки» в Петербурге. Как передает «Фонтанка.ру», 30 мая петербургская полиция разыскивала в супермаркетах опасные предметы после звонка неизвестного без указания точного адреса. В результате поисковые работы продолжались до вечера, в 37 магазинах решили даже эвакуировать покупателей и персонал.

Полиция располагала данными, что звонок поступил из Пскова. Так они смогли выйти на несовершеннолетнюю хулиганку из Барсуки Локнянского района. Почему предметом своих фантазий она сделала Петербург, пока не ясно. Школьницу доставили в участок.

В конце 2019 - начале 2020 года на Москву обрушилась волна «минирований». Часто они были связаны с требованием вернуть вложенные в криптовалюту деньги. Позже появилась информация, что звонки о бомбах поступали с ближнего зарубежья - Украины.

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По материалам: u-f.ru

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