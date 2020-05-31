11 реальных историй о том, как полюбить свое тело

Анастасия Иванова

«Прежде чем я смогла исцелить отношения со своим телом, я должна была понять, почему я вообще так ненавидела его».

Наши тела не только для того, чтобы красиво выглядеть. Они — средство жить, дышать и испытывать все, что может предложить мир. Так почему же исторически мы сторонимся тел только потому, что они разных форм, размеров и разного функционирования? За последние несколько лет подход к стандартам красоты «один размер подходит всем», наконец, начал истощаться, когда движение бодипозитива дало сильный волновой эффект и оказывали сильное влияние на то, как люди себя воспринимают.

Наконец, мы видим все больше людей, которые чувствуют себя счастливыми и не стесняются своего тела. Эти женщины не хотят больших ягодиц, более прямых волос или меньшей талии и того же желают вам. И сейчас они расскажут, как научились по-настоящему любить себя — именно такими, какие они есть, — в мире, который пытается диктовать, кто и что прекрасен.

Megan Jayne Crabbe

«Прежде чем я смогла исцелить отношения со своим телом, я должна была понять, почему я вообще так ненавидела его. Изучив культуру диет, фэтшейминг и все те условия, из-за которых мы воспринимаем свое тело как проблему (чтобы отрасли могли извлечь выгоду из нашей неуверенности!), я изменила свою жизнь. Я отказываюсь тратить ни минуты, полагая, что я не достоин полноценной жизни, потому что я не вписываюсь в идеал патриархальной красоты. Я никогда не заслуживала того, чтобы меня учили, что мое достоинство сводится к тому, как выглядит мое тело, и достоинство человека, читающего это».

Bethany Purnell

«После операции, которая изменила мою жизнь, я действительно осознала, что у нас есть только одна жизнь, и она священна и драгоценна. Жизнь слишком коротка, чтобы быть негативной и слишком тяжелой для восприятия.

До операции я думала, что моя жизнь разрушена [у Бетани болезнь Крона, и она носит постоянный мешок для илеостомы]. Я думала, что никогда не смогу носить ту же одежду, носить бикини, и я думала, что никогда не найду человека, который полюбит меня со всем моим дополнительным багажом (в буквальном смысле). Но я действительно доказала себе, что не права, и я победила. Я горжусь собой и своим телом, и я думаю, что все остальные должны считать так же!»

Stephanie Yeboah

«Мой поворотный момент был в ванной комнате в Барселоне после потери 25кг ради «бикини каникул». Я была на самом низу своего психического здоровья, и, хотя у меня было «тело бикини», я поняла, что сильно его повредила. Я осознала, что вместо того, чтобы извиняться за свое тело, я должна извиниться перед ним. Тогда я решила отправиться в путешествие полное любви к себе».

Breanne Rice

«Когда мне исполнилось 30 лет, я поняла, что больше не хочу чувствовать себя неуверенно из-за своего витилиго. Я хотела любить и принимать себя такой, какая я есть. Я хотела чувствовать себя красивой, несмотря на мою неуверенность. Я устала от того, чтобы скрывать свою неуверенность под макияжем. Я хочу с помощью своей истории помочь другим чувствовать себя уверенно и красиво в своей собственной коже и принять свою собственную уникальность… но сначала я должна была стать уязвимой в своей собственной борьбе.»

«Теперь, я крашусь, не чтобы скрыть свое состояние, а потому что это мой собственный выбор, и я люблю экспериментировать с различными модными тенденциями и носить макияж. Мы все красивы по-своему; нам нужно перестать рассматривать наши различия как недостатки и сравнивать себя с другими, а просто любить и принимать то, кем мы являемся».

Joann van den Herik

«Около трех лет назад, я была на 100% уверена, что единственный способ для меня быть популярной, любимой и успешной — быть худой. Я была одержима похудением, и перепробовала все: очищающие соки, диеты, чай для похудения, все, что вы ни назовете — я пробовала.

«Я похудела, но не чувствовала себя лучше. Это не изменило мое психическое состояние. Поэтому я попыталась избавиться от этой навязчивой мысли и изменила окружающую среду вокруг себя, удалив негативных людей, что действительно помогло. Мнения других людей действительно может оказать на вас большое влияние, и если вы окружите себя негативом, таковы будут ваши мысли. Я узнала об Искре Лоуренс и Эшли Грэхам в Instagram, и, увидев их такими успешными, такими счастливыми и такими уверенными, я поняла, что могу быть тоже. Я начала работать над собой, своим состоянием ума, своими мыслями и проблемами, а не над своей внешностью. Я также начала следить за Меган Крэбб в Instagram, она такая честная и настоящая, мне это нравится. Эти три женщины помогли мне принять себя, и теперь я могу сделать тоже самое для других. Потому что, честно говоря, я хочу, чтобы никто никогда не чувствовал себя так, как я».

Tess Daly

«Несмотря на то, что я любила моду, я очень неуверенно относилась к своему телу, пока училась в университете, и обычно одевалась очень скромно и просто. Я не думала, что гламур был для меня – он был для тех красавиц с невероятными фигурами, которые могли ходить и хвастаться тем, что на них надето.

«После университета я увлеклась модой, и мои отношения с имиджем изменились. Я больше не хотела одевать других людей. Я хотела ловить взгляды и на себе. Как по волшебному выключателю, я поняла, что мода для всех. Я сама была тем единственным человеком, кто диктовал себе, что это не для меня. Как только я увидела себя в красивых вещах, я влюбилась в невероятные стили. Один день я примеряю гламур, следующий я в стиле гранж. Каждый может быть тем, кем захочет!

Bianca Lawrence

«Моя депрессия выходила из-под контроля; У меня не было мотивации ни питаться, ни что-либо делать, поэтому, однажды я сказала себе: «Жизнь слишком коротка, и мне нужно жить, пока я на этой земле». Я хотела чувствовать себя свободной и быть той, кто я на самом деле, не прячась за одеждой и наращиванием волос. 16 февраля 2017 года я опубликовала свой первый пост в Instagram о моих келоидах, и это лучшее, что я когда-либо делала.

«Это был мой первый шаг к свободе. Мало того, что я получила положительные комментарии, моя фотография позволила мне познакомиться с другими людьми, которые боролись с теми же проблемами, что и я. С того дня я никогда не оглядывалась назад. Теперь я люблю свою кожу и буду продолжать наполнять себя любовью».

Amalie Lee

«Раньше, я абсолютно ненавидела каждую частичку своего тела, я страдала от анорексии. Но когда я выздоровела, это научило меня смотреть на свое тело совершенно по-другому. Я научилась ценить свое тело за все, что оно может для меня сделать, а не за то, как оно выглядит».

Grace Mandeville

«Я искренне верю, что самоуверенна благодаря своему самому большому отличию – отсутствующей от рождения руке. Когда вы привыкаете выглядеть совершенно иначе, все остальное в теле кажется таким незначительным. Нет смысла беспокоиться о том, что кто-то посмотрит на растяжки на моем бедре, когда у меня нет половины конечности, на которую все глазеют»

«Как я дошла до того, что полюбила свою половину руки? Честно говоря, я думаю, что я должна поблагодарить своих родителей. Ни разу они не обращались со мной по-другому и не говорили мне, что я не могу что-то сделать. Они заставляли меня носить протезную руку, когда я была маленькой (врачи рекомендовали это), но они поняли, что я не хочу одевать ее, когда я начала снимать протез в супермаркете и бросать в людей. Я почти уверена, что это не то, что вы ожидаете увидеть в воскресное утро в продуктовом магазине…»

Jessica Megan

«Один из ключевых моментов, который помог мне достичь истинной уверенности в своем теле, был, когда я писала научно-фантастический материал и смотрела на фотографию Земли из космоса. Она была похожа на пылинку в луче солнца в бескрайней темноте. Такая крошечная. Это поставило мои чувства о человеческой жизни в перспективе. Как наша жизнь мелькает на великой временной шкале космоса, и как у нас мало времени, чтобы повлиять на что-то. Я вряд ли позволю своему целлюлиту и жиру на спине помешать мне наслаждаться единственным шансом на жизнь, который я получила.

«Я стремлюсь гордиться своим телом в некоторые дни и нейтрально относиться к нему в другие дни».

Michelle Elman

«Когда мне было 19 лет, я была госпитализирована на 15-ю операцию. Я была прикована к постели в течение 6 недель, не могла двигаться, есть или даже пить воду — и это заставило меня осознать, что у всех шрамов, которые я ненавидела по всему телу, был смысл. Они — причина, по которой я жива, и причина, по которой я смогла жить вне больницы.

«Это избавило меня от неуверенности в себе, которой я позволяла ограничивать мою жизнь. Я осознавала, что жизнь заканчивается, а все, о чем я думала — это все возможности, которые я упустила, потому что считала, что люди будут обсуждать меня. Мнения других людей на самом деле не важны в контексте смерти, и это был тяжелый пробуждающий звоночек, который был мне нужен, чтобы начать ценить каждый момент, прожитый в моем теле».