50 идей, о чем можно поболтать с девушкой

Лидия Мартынова

Одним из основных барьеров при общении с девушкой является неумение найти подходящую тему для разговора. А ведь именно от того, насколько ваше общение будет комфортным и непринужденным, зависят твои дальнейшие отношения с прекрасной леди. Поэтому в твоих интересах сделать все, чтобы многозначительных пауз во время беседы было как можно меньше. И если ты до сих пор убежден, что молчание – золото, то у нас для тебя неутешительные новости. В данном случае такой «подарок» вряд ли будет оценен по достоинству.

ТОП 50 тем

А чтобы максимально сгладить «острые углы» при общении и помочь превратиться тебе из скромного молчуна в красноречивого и уверенного в себе парня – ниже твоему вниманию представлен ТОП-50 нескучных тем, на которые можно поболтать с девушкой.

Воспоминания о детстве. Попроси девушку рассказать о самом запоминающемся событии того времени. Расспроси о том, где она чаще всего проводила летние каникулы.О родителях. Спроси, в какой семье росла девушка. Кто ее родители? Была ли она единственным ребенком в семье, либо же имеет родных братьев и сестер.О семейных ценностях и традициях. Есть ли у девушки какие-либо неизменные семейные традиции, которых она привыкла придерживаться?Школьные годы. Как она училась в школе? Какие предметы давались ей сложнее всего, а с какими напротив, не возникало никаких трудностей. С кем она сидела за партой? Как звали ее первого учителя?О студенческих годах. Училась ли она в высшем учебном заведении? Если да, то, какое событие тех времен надолго врезалось в ее память?О друзьях. Умеет ли девушка дружить? Много ли у нее друзей или она предпочитает доверять все свои секреты одной, но проверенной годами подруге? Верит ли собеседница в дружбу между мужчиной и женщиной?О шоппинге. В каком месте девушка чаще всего совершает покупки. Отдает ли она предпочтение онлайн-магазинам или предпочитает долго гулять по торговому центру? Всегда ли девушка отправляется на шоппинг в компании близкой подруги или предпочитает делать это в гордом одиночестве?О музыке. Какому музыкальному стилю она отдает предпочтение? Есть ли у нее любимая песня, которую она может слушать сутками напролет? На концерте какого исполнителя она хотела бы побывать?Место работы. Узнай, где работает твоя собеседница. Попроси рассказать о ее отношениях с руководством и коллективом. Спроси о том, случались ли у нее курьезные случаи на работе.О спорте. Увлекается девушка каким-либо видом спорта? Как давно? Почему именно этот вид спорта привлекает ее внимание?Ее внешность. Какую часть своего тела она считает особенно привлекательной и сексуальной?Ее характер. Попроси девушку описать 10 своих достоинств и 10 недостатков. Хотела ли бы она что-либо изменить в своем характере?Место проживания. Безусловно, не стоит на первом же свидании просить девушку диктовать тебе свой домашний адрес. Просто зайди издалека и поинтересуйся – нравится ли ей ее район/город/улица? Какие интересные заведения находятся рядом с ее домом?Кинофильмы. Спроси о том, любит ли девушка кино? На какую кинопремьеру она бы с удовольствием сходила (естественно, в твоей компании)? Есть ли у нее любимые актеры?Домашние питомцы. Как девушка относится к животным? Есть ли у нее домашний питомец?Жизненные цели. К чему стремится девушка? Чего бы она хотела добиться в ближайшем будущем? Какие первоочередные задачи она ставит перед собой?Любимое занятие. Расспроси спутницу о том, как она предпочитает проводить все свое свободное время. Чем она любит заниматься больше всего?О счастье. Поинтересуйся, что твоя собеседница вкладывает в понятие «счастье»? Может ли она с полной уверенность назвать себя счастливым человеком?Отдых и путешествия. Какие виды отдыха предпочитает девушка? Охотнее предпочтет отдых на пляже, в горах или лесу? В шумной компании или вдвоем с любимым человеком?Об экстриме. Расспроси прекрасную собеседницу об ее отношении к адреналину и экстремальным занятиям спорта. Прыгала ли она когда-либо с парашютом?Планы на ближайший год. Попроси собеседницу немного пофантазировать и представить себя ровно через год. Как она будет выглядеть? Изменится ли ее семейное положение?Праздники. Узнай, есть ли у девушки самый любимый праздник? Почему именно этот? Как обычно она предпочитает его праздновать?Гастрономические предпочтения. Не стесняйся спрашивать о кулинарных пристрастиях своей собеседницы. Блюдам какой кухни она отдает предпочтение? Любит ли она и умеет ли готовить?О погоде. Спроси о том, какая погода ей нравится больше всего. Что девушка переносит легче – жару или холод? Любит ли она гулять под дождем?О таланте. Поинтересуйся, обладает ли твоя собеседница каким-либо талантом. Старается ли она его всячески развивать?О фортуне. Верит ли девушка в так называемый «счастливый случай»? Расспроси о том, что происходило с ней в те моменты, когда удача была к ней более чем благосклонна?Об отношении к романтике. Как твоя новая знакомая относится к различного рода проявлениям романтики? Нравится ли ей, когда молодой человек совершает милые романтические поступки и идет на подвиги ради нее?О детях. Узнай об отношении девушки к детям. Есть ли они у нее? Сколько детей она бы хотела иметь, какие имена бы выбрала для них?О качествах, которые привлекают в противоположном поле. Попроси девушку перечислить основные качества, как внутренние, так и внешние, которые она хотела бы видеть в своем избраннике.Любимые сайты. Поговори об интернете. Что интересного и на каких ресурсах она узнала в последнее время?Социальные сети. Поинтересуйся, есть ли твоя собеседница в социальных сетях? Если да, то каким именно она отдает предпочтение? Как ее там найти?Об отношении к виртуальным знакомствам. Спроси, верит ли девушка в любовь с первого лайка? Перерастало ли когда-либо виртуальное общение в нечто более серьезное?Об иностранных языках. Узнает, владеет ли твоя собеседница одним или несколькими иностранными языками? Если нет, то на языке какой страны она хотела бы свободно разговаривать?Об автомобиле. Водит ли девушка автомобиль? Имеет ли свой собственный?О книгах. Любит ли она читать? Какое прочитанное ею произведение затронуло ее до глубины души? Чтобы она посоветовала прочесть тебе?О самом нелепом поступке. Случалось ли в жизни девушки что-либо, за что ей впоследствии было неловко?О ее отношении к феминисткам. Выступает ли девушка за равноправие полов или придерживается более консервативных взглядов?О том, чему бы она хотела научиться. Хотела ли бы она освоить новую профессию? Пойти на какие-либо курсы?О мечтах. Поинтересуйся, есть ли у девушки заветные желания и мечты?О самых забавных случаях. Спроси о самом смешном случае, который когда-либо с ней произошел.О приметах и суевериях. Верит ли твоя собеседница в различные приметы или не обращает никакого внимания на них?О мистических случаях. Происходило ли с ней то, что не поддается логическому объяснению?О снах. Часто ли девушка видит сны? Цветные или черно-белые? Сбываются ли они?О зодиакальных знаках. Узнай, верит ли девушка в зодиакальную совместимость? Под каким знаком Зодиака она родилась?О запретных темах. Расспроси свою собеседницу о том, какие темы при разговоре с ней лучше не затрагивать?О маленьких слабостях. Есть ли у девушки небольшие слабости, о которых она предпочитает лишний раз не распространяться?О чувстве юмора. Любит ли она шутить? Всегда ли с пониманием относится к чужому чувству юмора?О подарках. Узнай, что девушке нравится больше – дарить или получать подарки?Об отношении к сюрпризам. Как она относится к неожиданным сюрпризам? Часто ли сама делает их своим родным и близким людям?О танцах. Умеет ли девушка танцевать? Часто ли посещает ночные клубы? В какой из них ходит с особым удовольствием?

Помни, главное правило при общении с девушкой – это тактичность и искренность. Не стоит устраивать допрос с пристрастием на первом же свидании. Вполне достаточно нескольких фраз, которые помогут пробудить в ней интерес, а тебе позволят лучше узнать свою собеседницу.

Как Никогда Не Молчать в Общении с Девушкой (5 Трюков)