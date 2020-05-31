50 тем, на которые можно поболтать с парнем

Влада Некрасова

Женский пол, в отличие от представителей сильной половины человечества, известен своей страстью к разговорам. Вот только одно дело – болтать без умолку с лучшей подругой или давним приятелем, и совершенно другое, когда речь идет о малознакомом парне. Который, ко всему прочему, вызывает симпатию и самые нежные чувства. Тут уж и слова начинают путаться и темы для разговора мгновенно улетучиваются. Избежать трудностей в общении с противоположным полом и заложить прочный фундамент будущих отношений поможет данный материал. Внимательно изучи примерные темы для разговора с парнем и переходи к решительным действиям!

Однако, прежде чем ты перейдешь к непосредственному общению, ознакомься с несколькими правилами, благодаря которым ваша беседа непременно запомнится молодому человеку и вызовет лишь приятные эмоции.

Темы для разговора с парнем

Парни не меньше девушек (а иногда даже и больше) нуждаются в общении. Поэтому просто постоять молча, прикрывая томный взгляд длинными ресницами – не вариант!Всегда начинай разговор с нейтральной темы, особенно, если беседа завязалась впервые. Позже, в ходе разговора, ты будешь видеть реакцию молодого человека на те или иные слова, и научишься понимать, что ему интересно, а какие темы – табу.Не меняй резко тему. Тем самым ты не вызовешь у своего собеседника ничего, кроме раздражения, и вполне вероятно, что он поспешит ретироваться как можно скорее.Не говори о том, в чем не разбираешься. Даже если твой собеседник – заядлый рыбак с изумительной улыбкой, а ты понятия не имеешь, чем отличается карась от карпа. Поверь, в данной ситуации ложь не прибавит тебе шарма, а скорее наоборот, моментально поставит в нелепое положение.Матерные слова и жаргонные выражения не красят никого. А особенно представительниц прекрасного пола!Проявляй искреннюю заинтересованность в собеседнике и в общении с ним.

Если с вышеупомянутыми тезисами не возникает никаких проблем, то самое время переходить к разговору. А его, как известно, лучше всего начинать с интересующего тебя вопроса. И для того, чтобы максимально упростить эту задачу, мы подготовили для тебя примерный список того, о чем можно поболтать с парнем. Причем как при виртуальном общении, так и в момент реального общения.

Темы-табу при беседе с парнем

Есть ли у тебя любимое увлечение? Почему именно это?Фильмы каких жанров ты предпочитаешь смотреть на досуге?Существуют ли для тебя какие-либо табу в отношениях?Снились ли тебе когда-либо вещие сны? Расскажи подробнее.От чего зависит твое настроение? Легко ли его испортить?Расскажи о своей семье. На кого ты похож?Кем ты мечтал стать в детстве?Всегда ли ты добиваешься поставленных целей?Любишь ли ты спорт? Каким видам спорта отдаешь предпочтение?Любишь ли ты скорость? Водишь автомобиль?Что молниеносно может вывести тебя из себя? Насколько ты вспыльчив?Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? Бывало ли с тобой такое?Насколько ты азартен? Смог бы поставить на кон все?В какие компьютерные игры тебе нравится играть больше всего?Назови свое самое любимое блюдо. Умеешь ли ты его готовить?С какими женскими недостатками ты не станешь мириться ни при каких обстоятельствах?Расскажи о самом ярком воспоминании из своего детства.Ты быстро засыпаешь или предпочитаешь долго анализировать события прошедшего дня?Какое время года любишь больше всего? Почему?Будь у тебя возможность переехать в любую точку мира, куда бы ты отправился?В какие игры ты чаще всего играл в детстве? Был непослушным сорванцом или послушным ребенком?Если бы по счастливой случайности ты бы стал обладателем любой суперспособности, то что бы это было?Пугают ли тебя трудности? Через какие испытания тебе приходилось проходить, чтобы добиться желаемой цели?Можешь ли ты назвать себя романтиком? Какие поступки ты совершал ради своей избранницы?Нравится ли тебе твоя работа? В чем заключаются ее плюсы и минусы?Ориентируешься ли ты на мнение близких друзей при выборе девушке?Умеешь ли ты прощать и идти на компромисс или обрываешь все на корню при малейшем проступке?Что думаешь о знакомствах в социальных сетях?Как относишься к женской инициативе? Считаешь ли ты, что она наказуема?Любишь ли ты путешествовать? Расскажи о местах, которые навсегда врезались в твою память.Есть ли что-либо, чего ты очень боишься? Расскажи о своих фобиях.Что бы ты никогда не решился совершить даже за огромное вознаграждение?Назови пять совершенных тобой поступков, которыми ты безгранично гордишься.Как ты ведешь себя в конфликтных ситуациях? Считаешь ли что все можно решить силой?Хотел бы ты что-либо исправить в своей жизни? О чем жалеешь больше всего?Есть ли у тебя кумир? На кого ты стараешься равняться?Веришь ли ты в потусторонние силы и магическое воздействие?Что ты вкладываешь в понятие «любить»?Чтобы ты сделал первым делом, оказавшись в женском теле?Чего ты никогда не совершал в своей жизни, но очень хотел бы попробовать?При принятии важных решений руководствуешься сердцем или разумом?Если вернуться в прошлое, то какой ценный совет ты бы дал самому себе?Смог бы прожить некоторое время на необитаемом острове?Какую музыку ты предпочитаешь слушать?Как относишься ко лжи «во спасение»?Какую песню чаще всего ты поешь в караоке?Расскажи о самом безумном поступке, который ты когда-либо совершил.Отбивал ли ты когда-нибудь девушку у лучшего друга?Считаешь ли ты, что мужчины не должны показывать слез?Любишь ли ты детей?

Несмотря на то, что парни более лояльны и открыты, при беседе с ними лучше всего избегать следующих тем:

Финансовые вопросы. А именно, не стоит спрашивать размер его заработной платы, премии и заначки, которая хранится в старой книге;Причины разрыва с бывшей пассией. Особенно, если расставание произошло совсем недавно, ведь любое упоминание о бывшей – бередит его израненную душу;Религиозные вопросы, которые могут оскорбить молодого человека;Политические взгляды. Ведь они могут кардинально отличаться от твоих. И тогда милая беседа легко перерастет в бурную перебранку.Старайся избегать прямых экзаменационных вопросов. Если парень вскользь упомянул о том, что владеет немецким языком, не стоит приставать к нему с просьбами сиюминутно перевести последний шедевр Rammstein.

На самом деле существует огромное количество тем, которые ты можешь использовать при беседе с парнем. Не бойся задавать необычные и несколько провокационные вопросы. Так ты сумеешь лучше узнать собеседника, что поможет вам сильнее сблизиться.

О Чем Говорить С Парнем На Первом Свидании? ЛУЧШИЕ ТЕМЫ