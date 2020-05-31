6 правил успешного свидания для реалистов

Влада Некрасова

Многие любят говорить, что нет ничего проще, чем найти новую пассию. Мол, красивых девушек в мире — что рыбы в море, да и достойных парней тоже пруд пруди. Но когда дело доходит до реального поиска партнера, то приходится постоянно сталкиваться с трудностями. Чтобы искания увенчались успехом, полезно отказаться от розовых очков и взглянуть на ситуацию более трезвым взглядом.

Сегодня мы поговорим о шести правилах романтического успеха для тех, кто хочет смотреть на вещи реально.

Правило № 1. Не нужно искать «единственного»

Чем скорее вы избавитесь от пагубной мысли о том, что в этом мире каждый непременно должен найти родственную душу, тем скорей наладится ваша жизнь. Долгое время люди думали, что их сводят друг с другом некие высшие силы — боги, судьба или карма. Однако все же каждый человек делает выбор сам.

Ну а если кому-то очень нравится концепция родственной души, то можно принять для себя следующую установку: что у каждого человека может быть несколько родственных душ. Тогда поиски любви будут даваться гораздо легче.

Правило № 2. Ориентироваться на личность

В последнее время большую популярность обрели приложения для знакомств. В них можно написать о себе что угодно. И даже фото может быть обманчивым, обработанным через Фотошоп. Так что не стоит ориентироваться на ту информацию, что вы получаете о человеке из его аккаунта. Не сосредотачивайтесь на том, станет ли этот человек любовью всей вашей жизни; вместо этого старайтесь узнать его как можно лучше уже на первых свиданиях, не ограничиваясь цифровым общением.

Правило № 3. Проводить свидания в трезвом виде

Алкоголь искажает восприятие. Уже после двух порций спиртного кто угодно может показаться привлекательным и сексуальным. Так что даже если вы являетесь любителем иногда пропустить бокал вина или пива, до и во время свидания лучше исключить употребление спиртного.

Алкоголь действует на нашу нервную систему как депрессант. С одной стороны, он временно устраняет тревожность. Но с другой, при помощи того же механизма спиртное лишает нас возможности мыслить рационально. В результате наши стандарты снижаются.

Правило № 4. Если беседа вам неинтересна, завершайте общение быстро и тактично

Всегда хочется дать человеку второй шанс. Однако если становится очевидным, что с ним каши не сваришь — возможно, пришла пора закончить встречу. Но при этом исчезать с места свидания необходимо как можно вежливее и тактичнее. Выпейте один напиток, и сообщите о том, что хотите отправиться восвояси. При этом постарайтесь не обижать собеседника — ведь каким бы он ни был, все-таки этот человек тоже достоин уважения. Скажите ему что-нибудь вроде: «Было очень приятно познакомиться с тобой, однако мне не кажется, что мы друг другу подходим».

Правило № 5. Не нужно тратить время на неподходящих людей

Некоторым нравится притягивать факты за уши и убеждать себя в том, что рано или поздно с этим человеком все наладится. «Она была бы идеальна… Если бы только не вела себя столь пренебрежительно и не говорила только о себе самой»; «Мы бы могли стать отличной парой. Повстречаюсь с ним еще — может быть, он бросит пить, устроится на работу и съедет от родителей». Примерно такие оправдания многие склонны придумывать для тех людей, на которых не нужно тратить ни одного часа своего драгоценного времени.

Этой логике нужно сказать решительное «нет». Изменить другого человека невозможно, если он сам этого не желает. И даже в последнем случае преобразование личности — весьма трудоемкая задача. Так что тем более ее никогда не может осуществить другой человек.

Правило № 6. Сосредоточиться не на том, чтобы получать, а на том, чтобы давать

Люди привыкли искать своей выгоды. И, конечно, в этом нет ничего ненормального: кто еще позаботится о нас, если этого не сделаем мы сами. Но все-таки «вечные потребители» вряд ли способны выстроить хорошие отношения.

Кстати, чем больший вклад человек привносит в отношения, тем более высоко он может оценивать себя на брачном рынке. Поэтому такой подход поможет также повысить уверенность в себе. И если кто-то вам откажет — не беда: ведь это он упускает столь ценный лакомый кусочек, а не вы.

Секрет идеального свидания| ОТКРОВЕННО