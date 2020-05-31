60 устаревших стереотипов о женщинах и мужчинах

Лидия Мартынова

Умением создавать стереотипы и свято в них верить грешат как женщины, так и мужчины. Современные глянцевые издания не упускают ни единой возможности опубликовать очередной «горячий» миф, который якобы непременно раскроет секреты поведения мужчины или гарантированно поможет пролить свет на загадочную женскую душу. Вот только так ли все на самом деле? И что, если очередное клише лишь искажает действительность и вводит в заблуждение? Давайте разбираться!

ТОП-30 стереотипов о женщинах

Твердо уверен, что изучил слабый пол от и до и прекрасно разбираешься в женской психологии? Как бы не так! Ты удивишься, но добрая половина мифов о женщинах давным-давно развенчана и вполне обосновано. Поэтому самое время поговорить о наиболее распространенных женских стереотипах, в которые не стоит верить.

ТОП-30 стереотипов о мужчинах

Девушки уступают мужчинам в силе. В физической – однозначно, в эмоциональной – нет.Слабый пол более подвержен страхам. Отчасти данный стереотип имеет свое логическое объяснение. Но на практике часто оказывается, что «не бояться» и просто «не показывать страх» — разные вещи.Все женщины обожают маленьких детей. А вот и неправда! Своих собственных – да, чужих – по ситуации.Питают особые чувства к розовым оттенкам. Укоренившийся стереотип, который в корне неверен.Продолжительность жизни женщин превышает продолжительность жизни мужчин. Согласно последним статистическим данным в среднем эти значения уравнялись.Все девушки – фанаты чистоты. Нет! И среди представительниц слабого пола есть фанатки хаоса и беспорядка.Не блещут остроумием. Скорее, не желают раскрывать все карты мужчинам.Не страдают карьеризмом. Среди женщин достаточно много руководителей крупных компаний, которые прошли ступеньку за ступенькой по карьерной лестнице.Женщин в разы больше, чем мужчин. На сегодняшний день количество новорожденных мальчиков в несколько раз превышает девочек.Девушки менее выносливы. Так может показаться лишь на первый взгляд.Прирожденные сладкоежки. Поверь, и среди представительниц слабого пола есть те, кто всегда предпочтет сочный стейк сладкому пирогу.Чаще мужчин страдают арахнофобией. Исследования подтвердили, что данные о женских страхах сильно преувеличены.Гораздо меньше мужчин думают о сексе. Не меньше, а иногда даже больше! Просто не говорят об этом вслух.Предпочитают намеки прямым выражениям. Девушки не всегда готовы тонко намекать. Иногда они, не стесняясь в выражениях, говорят о наболевшем прямым текстом.Ищут состоятельного мужа. Скорее, перспективного. А это – разные вещи, не так ли?Грезят о пышной свадьбе. Дорогущем платье и кольце с огромным бриллиантом… Но по факту большинство представительниц слабого пола не против заскочить в ЗАГС по пути на работу. В джинсах.Женщины – более эмоциональны. Не всегда и далеко не с каждым мужчиной.Они – прекрасные хозяйки по умолчанию. Конечно. За исключением того факта, что около 30% из них совершенно не умеют готовить.Вызывающий наряд – верный признак легкодоступности. Навязанный мужчинами стереотип, в который им удобно верить. На самом деле, здесь скорее отсутствие вкуса, нежели желание сиюминутно отдаться первому встречному.Совершенно не умеют управлять автомобилем. Ровно, как и половина мужчин. Вот только об этом почему-то не принято говорить вслух.Все девушки обожают сплетничать. Распространенное заблуждение, которому не стоит верить. Нет, не все. Далеко не все!Не в силах устоять перед «плохим парнем». Хорошие девочки любят «плохишей», но вполне способны совладать с эмоциями и устоять перед соблазном. Ведь в качестве спутника жизни женщина всегда предпочтет надежного и хорошего парня.У девушек атрофировано чувство юмора. Если девушка не смеется над твоими глупыми шутками, то это вовсе не повод усомниться в наличии у нее чувства юмора.Не умеют дружить. И умеют, и дружат. Годами.Пунктуальность – не их конек. Принято считать, что всем девушкам свойственно опаздывать. Но согласись, слегка припоздниться на романтическую встречу и опоздать на важное собеседование – не одно и то же.Постоянно сидят на строжайшей диете. Нет, скорее создают видимость того, что придерживаются правильного питания. Но ты ведь никому не расскажешь?Могут болтать нон-стоп. Только представь, и девушки устают от бесконечных бесед и могут целый (!!!) день провести в тишине.Девушки реже изменяют. Скорее, реже признаются в изменах.Не торопятся признавать свою вину. Далеко не каждая девушка винит во всех смертных грехах кого угодно, только не себя. Многие из них вполне откровенно могут признать свои ошибки и даже попросить прощения.Безоговорочно верят в гороскопы. Нет, безусловно, каждая девушка нет-нет, да и проверит ваши знаки на совместимость. То ли от скуки, то ли от неуверенности в себе. Вопрос лишь в том, насколько серьезно она отнесется к данной забаве и доверит ли каким-то звездам вершить свою судьбу.

Кто придумывает мифы о мужчинах? Ответ очевиден – женщины! Кто свято верит в эти стереотипы? Собственно, те, кто их и сочиняет. Вот только добрая часть этих убеждений давно не работает, как бы представительницы слабого пола не убеждали всех, а главное самих себя, в обратном.

Характер мужчины можно кардинально изменить. Это со Светкой он вел себя по-хамски, регулярно поколачивая время от времени. А уж со мной-то он станет «белым и пушистым». Так думает подавляющее количество женщин и заблуждается. Причем сильно.Мужчины более выносливее. Нет. Мужчины сильнее физически, и это – неоспоримый факт. А вот что касается выносливости, то здесь пальма первенства принадлежит как раз слабому полу.У мужчин крепче иммунитет. Научных доказательств этого факта не существует, поэтому считая, что мужчины болеют гораздо реже женщин, ты заблуждаешься.24/7 думают о сексе. Даже не сомневайся, это не так. У мужчин, ровно как и у женщин, помимо сексуальных фантазий голова забита разными вещами. И только представь себе, она у них тоже иногда болит!Мужчин отталкивает женская инициатива. В корне неверное утверждение! Можешь проверить на личном примере – и вряд ли тебе придется догонять убегающего из твоих крепких объятий мужчину.Сильный пол без ума от блондинок. Согласно статистике, а, как известно, спорить с ней – дело неблагодарное, джентльмены таки предпочитают брюнеток.После вступления в брак, мужчина преображается. Все дело в том, что представители сильного пола действительно претерпевают некоторые изменения. Вот только происходит это не с первыми звуками марша Мендельсона, а с возникновением искренних чувств к своей избраннице.Мужчины понятия не имеют, что такое комплексы. Еще как имеют! И не меньше женщин переживают по поводу лишнего веса, низкого роста или огромного носа. Другое дело – мужчины умеют скрывать эти переживания и не делать их достоянием общественности.Завоевать мужчину просто – достаточно лишь вкусно накормить его. Да-да, все леди с юных лет помнят о том пресловутом пути к сердцу своего избранника. Вот только в современном мире мужчины давно научились прекрасно готовить и теперь вряд ли сдадутся в плен лишь за тарелку наваристого борща.Мужчины слишком дорожат своей свободой. Доля истины в этом стереотипе есть. Однако далеко не все мужчины предпочитают оставаться вечными холостяками.Не умеют выражать свои чувства. Ах, да! Мужчины не плачут… и, следуя этой логике, не умеют смеяться, грустить и искренне сопереживать. Встречала таких роботов? Вот и мы нет.Каждый мужчина мечтает о девственнице. Еще одно широко распространенное заблуждение. Многие мужчины боятся их, как огня и не желают брать на себя такую ответственность.Шопинг – худшее наказание для мужчины. Возможно, если речь идет о выборе очередного милого платья для своей капризной спутницы – так и есть. Но если дело касается покупки оригинальных часов или запонок – то ситуация кардинально меняется.Они всегда изменяют. И хотя все давно смирились с тем, что полигамность – в крови у мужчин, данный стереотип часто бывает ложным. Среди представителей сильного пола достаточно много верных и примерных семьянинов, которые даже не мечтают прогуляться «налево».Мужчины – патологические лгуны. Они действительно любят приукрасить действительность. Но делают это не чаще представительниц женского пола.Ребенок навсегда «привяжет» мужчину. Нет, это совершенно не так. И миллионы женщин с младенцами на руках, пережившие развод, легко это подтвердят.Мужчины не способны имитировать оргазм. Британские ученые подтвердили, что каждый мужчина хотя бы раз в жизни симулировал, дабы скрыть следы сильного опьянения или нервного перевозбуждения, которое вполне может стать серьезной преградой на пути к оргазму.Они ничего не смыслят в романтике. Бытует мнение, что физиологическая составляющая у мужчин в разы превосходит эмоциональную. Но даже самый грубый представитель сильного пола втайне грезит о романтических чувствах.Внешность девушки для них на первом месте. Стереотип, который соответствует правде лишь наполовину. Если мужчина ищет даму на всю ночь – это чистейшая правда. Если на всю жизнь – откровенная ложь.Мужчин раздражают женские слезы. Нет, они просто не до конца понимают, как на них реагировать.Им плевать на то, как они выглядят. Поверь, и среди мужчин есть те, кто проводит у зеркала уйму времени.Карьера для них превыше всего. Представителям сильного пола важно состояться в жизни, но это нисколько не мешает им оставаться заботливыми мужьями, которые не мыслят жизни без своей семьи.Вечный беспорядок – стихия мужчины. Разбросанные носки скорее свидетельствуют о том, что мужчина точно знает, кто с этим разберется. А не о том, что ему так комфортнее.Ищут супруга по образу матери. На практике – это далеко не так и данный стереотип заведомо ложный.Маленькая грудь – никаких шансов. Распространенный стереотип о том, что чем «шире душа», тем больше шансов завоевать сердце мужчины не работает. Безусловно, грудь (а точнее, ее размер) имеет значение, вот только далеко не все мужчины мечтают о 5-ом размере.Яркий макияж гарантированно привлечет внимание мужчины. Ну да, привлечет и… скорее испугает!Каждый мужчина мечтает о стерве. Вот только одно дело мечтать, а другое – видеть капризную особу ежедневно рядом с собой. Понимаешь, о чем мы?Размер носа/пальца/ступни прямо пропорционален мужскому достоинству. Целый ряд исследований давно опроверг данный стереотип. Так что перестань тешить себя иллюзиями.Мужчины слишком рано начинают половую жизнь. Возможно, так было раньше. Сейчас, согласно статистике, средний возраст, в котором парень становится мужчиной – 17-18 лет.Парни отдают предпочтение глупым девушкам. Не исключено, что для приятного времяпровождения ему действительно не интересен уровень твоего IQ. Но если речь идет о браке – все с точностью до наоборот.