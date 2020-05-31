7 старомодных правил свиданий актуальных и в наше время

Алексей Вольцев

Старые правила знакомств и первых свиданий сейчас принято подвергать едкой критике. На дворе — век мускулистых феминисток, готовых платить за себя, открывать дверь с ноги и дать сдачи за своего спутника. Но даже несмотря на мужскую реакцию на мужественных же девушек, эти продвинутые барышни никогда не прислушиваются к полезным советам. И очень зря. «Леди никогда не звонит первой», или «Подождите, пока он пригласит вас на свидание сам»… Этот арсенал мог бы быть крайне полезным и в наше время.

Правило № 1. Мужчина должен вести себя, как рыцарь или джентльмен

Галантность ценится во все времена. Если кавалер открывает дверь перед дамой, звонит в случае опоздания, справляется о том, благополучно ли она добралась домой — это говорит о его воспитанности и благородстве. В эпоху цифровых знакомств все эти «мелочи» будут выделять вас из массы. Рыцарское поведение помогает и создать отличное впечатление о себе, и заставить новую знакомую ощущать себя особенной и желанной.

Правило № 2. Приглашать нового знакомого на настоящее свидание вместо «тусовки»

Всегда проще провести встречу где-нибудь дома или на вечеринке. Однако полноценным свиданием назвать это нельзя. Постепенно эти встречи перетекают в такие же непонятные отношения.

Поэтому узаконьте свои намерения, пригласив человека на настоящее свидание. Продумайте детали. Отнеситесь с вниманием к выбору ресторана, кино, цветов.

Правило № 3. Звонки вместо переписки

Конечно, намного проще сейчас воспользоваться мессенджером и отправить сообщение новому знакомому. Так можно избежать неловких пауз или превратного толкования своего звонка. Но, с другой стороны, переписка — это не совсем полноценный разговор. Звонок же делает общение более реальным. Голос, интонация — всего этого мессенджеры не передают.

Правило № 4. Оттягивать первый секс

Нет ничего плохого в сексе на первом свидании. Однако если позволить напряжению немного возрасти, то этот опыт будет намного более ярким и запоминающимся. Если заняться сексом сразу же, то можно упустить всю романтику, являющуюся важной частью новых отношений.

Правило № 5. Не стоит знакомить новую пассию с друзьями и родными слишком рано

Для многих друзей общение с еще одним незнакомцем — это лишний стресс. Тем более, если они его или ее больше никогда в своей жизни не повстречают. Поэтому сначала лучше провести больше времени со своим новым партнером; изучить его ценности, хобби и привычки. И уже потом принимать решение, вводить ли его в свой круг общения, или нет.

Правило № 6. Одеваться по случаю

Старые растянутые штаны для йоги или поношенная блузка — не лучшие варианты для свиданий. Составлять новый образ на тысячу долларов нет нужды; однако и выглядеть прилично тоже стоит.

Правило № 7. Интересоваться новым знакомым на свидании

Неловкие паузы во время встречи лучше заполнять вопросами. И, определенно, не стоит постоянно вести речь только о себе. Можно только диву даваться, сколь много людей предпочитают на протяжении всего свидания говорить только о своей венценосной особе.

По логике, такие люди должны заранее предупреждать своих новых знакомых, что те должны будут исполнять для них роль чуткого психотерапевта. Правда, здесь есть одна оговорка. Выслушивающие чужие исповеди психологи получают за свою работу деньги; для свиданий же эта практика никуда не годится.

Так что куда полезнее будет задавать новому знакомому вопросы, направленные на изучение его основных ценностей. Например, попросите собеседника рассказать о своей семье. Или о том, как он любит проводить свободное время. Это, конечно, потребует от вас некоторой вовлеченности и внимания. Но результат того стоит: ведь полученная информация поможет отделить зерна от плевел, и продолжить отношения только с подходящим вам партнером.

Vogue-этикет. Урок 12: правила первого свидания.