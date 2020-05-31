78 лет назад в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч

Лидия Мартынова

Блокада Ленинграда — это невиданный в истории человечества образец трагедии и триумфа, высочайшего героизма и силы духа, воли к жизни и способности находить средства и силы для выживания в нечеловеческих условиях. За время блокады только от голода в Ленинграде умерло свыше 640 000 человек и еще более 17 000 человек погибли от бомб и снарядов.

В апреле 1942 года немецкие самолеты разбрасывали над советскими частями листовки: «Ленинград — город мертвых. Мы не берем его пока, потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли».

Но Ленинград не был городом мертвых. Ленинград выдержал страшную, холодную и голодную зиму. Несмотря на ожесточённые бомбежки и артобстрелы, с февраля 1942 года бесперебойно заработала вторая железнодорожная ветка «Дороги Жизни», что позволило увеличить норму отпуска хлеба и других продуктов.

Было решено собрать 2 футбольные команды и провести матч. Пусть гитлеровцы знают, как «мертвые играют в футбол». Матч состоялся на стадионе «Динамо» 31 мая 1942 года. В 14 часов на поле вышел судья, по свистку которого появились 2 ленинградские команды — «Динамо» и Ленинградского металлического завода (ЛМЗ). На трибунах раздались аплодисменты. Два укороченных тайма (по 30 минут) были проведены без перерыва.

Как смогли истощенные и измотанные игроки провести на изрытом взрывами поле столько времени — неизвестно, это был подвиг. Зрители как могли подбадривали футболистов. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу «Динамо». А после матча игроки покидали поле в обнимку, так было легче идти.

На следующий день мощные репродукторы были установлены на ряде участков передовых позиций. У самой линии фронта в течение 90 минут под грохот рвавшихся снарядов передавался репортаж о футбольном матче со стадиона «Динамо».