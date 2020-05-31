Абсурдные сексуальные фантазии: они более популярны, чем кажется

Лидия Мартынова

Ученые из Монреальского Университета психического здоровья (Канада) убеждены, что существующая научная литература, посвященная разнообразным нетипичным сексуальным пристрастиям, не дает исчерпывающего представления об их структуре. Иными словами, о парафилиях мы знаем очень и очень немного.

Теория и факты

Пятое издание диагностического руководства по психическим расстройствам, предназначенное для психологов Северной Америки, рассматривает только лишь аномальные сексуальные фантазии. Справочники Всемирной организации здравоохранения дают не менее расплывчатую информацию о парафилиях.

Ведущий исследователь Монреальского Университета Кристиан Джойал в своем интервью говорит: «Чисто теоретически мы знаем, что представляют собой патологические сексуальные фантазии. Обычно с таковыми ассоциируются различные сцены насилия с несогласными партнерами. Или же любого другого вида сексуальной близости, причиняющей неприятные переживания одному из персонажей фантазии. Однако кроме этого, что можно отнести к ненормальным или нетипичным воображаемым сценам?»

Детали исследования

Джойал вместе с коллегами провели опрос среди канадского населения. В нем приняло участие 799 мужчин и 718 женщин из Квебека, средний возраст которых составил 30 лет. Респондентам нужно было описать свои сексуальные фантазии в анкете и рассказать о том, какие из них доставляют им больше всего удовлетворения.

Обычные и необычные воображаемые сцены

В итоге оказалось, что среди населения распространено большое количество самых разных сексуальных фантазий. Те, что раньше считались «редкими» или «необычными», статистически встречались чаще, чем принято считать.

Исследователи привели некоторые примеры таких «редких» фантазий. Они включали секс с детьми и животными, мочеиспускание, переодевание, секс с проститутками, половой акт во время алкогольного опьянения. При этом те люди, которые их испытывали, были психически здоровы и никогда не хотели бы воплотить эти мысли в реальности.

Наряду с данными парафилиями среди респондентов были популярны и те фантазии, которые можно назвать «типичными»: это секс в романтичной обстановке, половой акт с двумя-тремя партнерами, получение орального секса.

Отличия мужских и женских фантазий

В ходе исследования также подтвердился стереотип о том, что мужские сексуальные фантазии — более яркие, чем женские. Также была замечена разница и в том, каким образом представители разных полов стремятся интерпретировать свои фантазии.

Например, от 30 до 60 % женщин подробно описывают фантазии, связанные с принуждением к половому акту — представительницы прекрасного пола чаще фантазируют о том, как их связывают, шлепают или, к примеру, заставляют делать минет. Однако женщин, которые хотели бы воплотить свои фантазии в реальность, намного меньше, чем мужчин.

Также женщины сообщили, что намного чаще фантазируют о близости со своим партнером. Что касается мужчин, то они более склонны представлять себе сцены секса вне отношений или брака.

Джойал также подчеркивает, что один из наиболее интригующих результатов исследования связан с выявлением типично «мужских» фантазий. Например, к таковым относятся сцены анального секса или же представления о том, как их партнерша занимается сексом с другим мужчиной.

«Эволюционно-биологические теории не объясняют фантазии данного спектра», — утверждает Кристиан. «Остается неясным, что именно приводит к их возникновению у мужского пола? Возможно, последующие исследования прольют свет на их природу, и объяснят те вещи, которые пока что представляются малопонятными».

Комбинации фантазий

Данные открытия, считают исследователи, позволяют пролить свет на некоторые социальные явления. Например, на факт невероятной популярности книги «50 оттенков серого» среди женщин. В настоящее время исследователи проводят дополнительный статистический анализ с полученными ранее данными. Они стремятся подтвердить гипотезу о существовании подгрупп людей, у которых имеются те или иные комбинации сексуальных фантазий.

К примеру, у некоторых лиц, часто фантазирующих на тему подчинения, также имеются и фантазии о доминировании. Таким образом, эти два сюжета не являются взаимоисключающими — скорее, наоборот. Также ученые предполагают, что наличие определенной комбинации фантазий связано с более высоким уровнем сексуальной удовлетворенности.

Топ-5 тайных сексуальных фантазий мужчин и женщин