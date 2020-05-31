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Александр Ф. Скляр выпустил на карантине "Песни во время чумы"

Александр Ф. Скляр выпустил на карантине "Песни во время чумы"
. Основатель группы "Ва-банкъ" Александр Ф. Скляр выпустил новую акустическую пластинку "Песни во время чумы".

Альбом, выложенный на YouTube-канале лейбла "Союз Мьюзик", состоит из 14 треков, записанных музыкантом с 4 апреля по 3 мая. Фактически почти каждый день (или через день) самоизоляции он записывал под гитару по одной песне.


Во вступлении к первой композиции "На Молдованке" (4 апреля) исполнитель говорит: "В эти трудные времена каждый из нас должен помнить, что жизнь менять нельзя".


Вторая песня "Не влюбляйтесь" начинается словами: "Лучше сидеть дома, чем в местах далеких и безрадостных".

Третья ("Годы мчатся"): "Сегодня я хочу напомнить, как быстротечно время. Поэтому цените каждую секунду, каждый день, который мы живем на этом чудесном белом свете".

Таким образом, получился музыкальный дневник карантина.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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