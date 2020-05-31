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Американская нефть установила рекорд

Американская нефть установила рекордФото: Eric Gay / AP

Цена на американскую нефть WTI установила исторический рекорд в мае 2020 года на фоне восстановления спроса и рекордных сокращений добычи. За месяц стоимость сырья взлетела почти в два раза — до самого высокого значения в истории наблюдений. Об этом пишет CNBC.

Весной 2020 года цены на нефть в связи с пандемией коронавируса и ценовой войной, последовавшей за развалом сделки ОПЕК+, обвалились и краткосрочно падали ниже нуля. Однако с началом действия с 1 мая новой сделки, заключенной картелем и не входящими в него государствами, стоимость сырья начала восстанавливаться.

За май WTI взлетела на 88 процентов. До этого лучшим месяцем в истории наблюдений считался сентябрь 1990 года, когда американский сорт подорожал на 44,6 процента. Однако несмотря исторический рекорд, WTI все еще торгуется почти на 50 процентов ниже максимальных значений января 2020 года, когда она стоила 65,65 доллара. По итогам торгов в пятницу, 29 мая, нефть стоила 35,49 доллара на Лондонской бирже ICE.

В рамках новой сделки ОПЕК+ стороны договорились сократить добычу в мае на 9,7 миллиона баррелей. Во втором полугодии сокращение добычи должно составит 7,7 миллиона баррелей. В мае Саудовская Аравия сообщила, что в одиночку сократит добычу нефти еще на миллион баррелей в сутки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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