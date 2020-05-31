Апотемнофилия и акротомофилия: сексуальное влечение к ампутации

Лидия Мартынова

Большинство из нас относится к сексу консервативно. Мы принимаем в свою жизнь только те его аспекты, которые нам кажутся приемлемыми. Ну что обычно входит в «классический набор»? Традиционная миссионерская поза и несколько стандартных вариаций расположения партнеров, оральные ласки, мастурбация, иногда секс-игрушки. А у кого-то увлечения, мягко говоря, необычные. Сегодня мы решили остановиться на апотемнофилии и акторомофилии. Будем выяснять, что это за отклонения и в чем между ними существенная разница.

Апотемнофилия

Есть среди нас люди, которых что-то особенное привлекает в других. Например, стройные гладкие ножки – лакомый кусочек для любого фут-фетишиста. А встречается и обратная ситуация. Человек возбуждается от собственных отличий.

Чаще всего эти отличия связаны с физиологическими особенностями. Так вот и апотемнофилия – это психологическое отклонение, связанное с желанием человека ампутировать какую-либо из его конечностей. В особенно тяжелых случаях, люди могут самостоятельно наносить себе тяжелые увечья. В большинстве же случаев, они регулярно обращаются к хирургам. Под различными предлогами пытаются добиться заветной цели.

Что же чувствует человек, который хочет избавиться от какой-то части своего тела? Чаще всего жалобы подпитываются объяснением того, что рука или нога мешают в нормальной жизни. Вроде бы человек ощущает «лишнюю» конечность. В обобщенном варианте можно сказать так – тело человека является «сверхукомплектованным». Ему все время кажется, что без конечности он будет выглядеть лучше, сексуальнее.

Уговорить профессионального врача на ампутацию, без серьезных показаний к этому, практически нереально. Только представьте, чтобы лицензированный специалист с легкостью соглашался отрезать то, что функционирует абсолютно нормально. К сожалению, находятся нечистые на руку доктора, которые соглашаются на уговоры клиента. В основном это платные клиники, где подобные услуги стоят огромных денег.

Почему врач идет на такой шаг? Ведь он должен прекрасно понимать, что человек, желающий избавиться от здоровой конечности, мягко говоря невменяем. Спустя время он может обратиться в органы власти с жалобой на недобросовестного специалиста. Еще хуже, если операция по ампутации прошла плохо. Могут появиться различные осложнения, которые только усугубят состояние здоровья странного пациента.

Вопрос решается деньгами. Пациенту обязательно предлагают подписать договор и сопроводительные документы. В них будет содержаться информация о том, что претензий к учреждению или хирургу, проводившему операцию, претензий быть не может. Иногда ампутацию осуществляют в антисанитарных подвальных условиях. В такой ситуации добиться помощи в суде будет практически нереально.

Делаем вывод, что апотемнофилия, которая приводит к достижению заветной цели, является крайне опасной формой сексуального расстройства личности. Человек, страдающий такой формой девиантного поведения, нуждается в помощи психологов и психиатров. Иногда требуется и медикаментозное лечение.

Также апотемнофилией страдают те, чье тело уже физически неполноценно. Речь идет об инвалидах, имеющих врожденное или приобретенное в ходе жизнедеятельности отсутствие какой-либо конечности. Если такая личность испытывает сексуальное возбуждение от собственной неполноценности, ее можно охарактеризовать, как апотемнофила.

Рассматривают данное отклонение и с фрейдисткой точки зрения. За объект берется тот человек, который хочет избавиться от части конечности. То есть в его фантазиях фигурирует образ оставшейся после ампутации культи. Догадываетесь, с чем у фантазера ассоциируется этот обрубок? Фрейдисты утверждают, что это прямая ассоциация с большим пенисом. То есть апотемнофил планирует использовать культю в роли полового члена.

Страдают ли девушки подобным отклонением? Да, это тоже встречается, но значительно реже. Женское воображение даст фору мужскому. Но чаще дамы представляют себя в какой-то роли, отдавая предпочтение ролевым играм.

Акротомофилия

Живут на свете и те, кому не хочется отрезать собственные конечности. Их привлекает неполноценность и физические особенности других людей. Акротомофилы спят и видят, как занимаются сексом с инвалидом.

Интересно, что такая связь порой является очень прочной. Кажется, что и инвалиду, перенесшему массу страданий из-за особенностей тела, одержимость партнера должна доставлять дискомфорт. В действительности, обоим партнером акротомофилия вполне может играть на руку. На таком влечении построено немало крепких семей. Основой в них, изначально, стало сексуальное влечение. Но затем оно вполне может трансформироваться в теплые трепетные чувства по отношению друг к другу.

Где же знакомятся такие необычные парочки? Для их удобства на просторах Интернета давным-давно функционирует несколько масштабных виртуальных площадок. По сути, это стандартный сайт знакомств. Единственное, но главное, отличие – регистрируются на нем люди с ограниченными возможностями здоровья, то есть инвалиды, и их поклонники.

Есть один важный нюанс, делающий акторомофилию не самым приятным девиантным поведением. Порой люди полноценные желают не просто сексуальной связи с инвалидом. Они могут втираться в доверие человеку, который по определению слабее физически. Затем происходит процесс издевательства, унижения и порабощения слабой личности.

Инвалиды зачастую ведут затворнический образ жизни. У некоторых нет не только семей, но и друзья со знакомыми давно перестали интересоваться их состоянием. В таком случае личность становится максимально уязвимой для воздействия со стороны.

Люди, страдающие тягой к ампути, могут к тому же являться садистами. То есть секс без доли издевательства и причинения боли, как моральной, так и физической, удовольствия в полном объеме им не доставляет. Отсюда и масса историй с печальным концом. К сожалению, не каждому человеку с ограниченными возможностями везет найти себе добросовестного и порядочного партнера с акротомофилическими наклонностями.

Проблема такой ситуации в том, что инвалиды являются незащищенной социальной группой. Подвергаясь насилию, они чаще впадают в беспросветную депрессию. Обращаться в соответствующие органы решаются далеко не все.

С другой стороны, и ампути могут выигрывать от подобных связей. В мире существует целый бизнес на пристрастии людей к сексу с инвалидами. Зарабатывают на оказании услуг те люди, которым попросту не найти нормальную работу. В случае, если такова подвернется, заработная плата там даже близко не будет схожа с оплатой интимных услуг.

К тому же, ампути часто являются совершенно одинокими людьми. Единицы стараются вернуться к обычной жизни и достигают успеха. Большинство же оседает в четырех стенах, переписываясь с людьми в Сети. Интересно, что многие инвалиды стараются скрыть свои недуги от собеседника. В ситуации с акротомофилией все получается намного проще.

Девиантное сексуальное поведение – это всегда необычно и интересно для стороннего наблюдателя. Людям с особенными взглядами же приходится не просто.

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