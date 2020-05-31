Аргумент Венедиктовой: сдвинется ли с мертвой точки дело Олеся Бузины?

Анастасия Иванова

С момента убийства украинского публициста, историка и писателя Олеся Бузины прошло более 5 лет. За это время удалось установить исполнителей этого чудовищного преступления, о заказчиках, правда, приходится только догадываться. Однако находившиеся «под крылом» правосудия во время каденции экс-президента Петра Порошенко подозреваемые при Владимире Зеленском стали уже, по сути, частью украинской власти. Казалось бы, в деле уже нет никакого просвета, но надежда на то, что убийцы Бузины получат свое справедливое наказание, забрезжила оттуда, где ее никто не ждал. Впервые мать Олеся Валентину Павловну приняла генпрокурор Ирина Венедиктова — за 5 лет с женщиной, потерявшей единственного сына, не отважился встретиться ни один генпрокурор.

Олеся Бузину застрелили днем 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома в Киеве. Публицист активно выступал против войны на Донбассе, не боялся критиковать тогдашнего президента Порошенко. Поэтому было понятно сразу, что дело имеет политический характер. Подозреваемые были установлены быстро — уже в июне того же года глава МВД Арсен Аваков обнародовал информацию о раскрытии убийства Бузины и о трех подозреваемых по делу. Правда, третьего фигуранта вскоре отпустили. По слухам, речь шла о руководителе националистической группировки Евгении Карасе. Статус подозреваемых был присвоен представителям этой же группировки Денису Полищуку и Андрею Медведько, которые принимали активное участие в войне на Донбассе. Правда, оба свою вину всячески отрицают. Согласно материалам уголовного производства, Полищук и Медведько совершили убийство Бузины из личной неприязни, на идеологической почве.

Справедливости ради стоит сказать, что на первых парах расследование по факту убийства Бузины велось активно. Однако спустя пару месяцев дело было спущено на тормозах. Обвинительный приговор был передан в суд лишь в 2018 году. Судебные заседания проходят вяло и постоянно переносятся. Мало того, что обвиняемые все это время находятся на свободе, — при Зеленском их «карьерный рост» еще и пошел в гору. Так, в сентябре 2019 года Медведько был избран в состав Общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины. А в декабре Полищук занял должность руководителя рабочей группы Министерства ветеранов по проверке мест лишения свободы.

Все эти годы мать писателя пытается добиться правды и желает только одного — чтобы виновные понесли свое наказание. Однако до недавнего времени ее не хотели принимать ни в Генпрокуратуре, ни в администрации президента. Впрочем, в апреле этого года ситуация изменилась. Нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова лично инициировала встречу с Валентиной Павловной.

«Все было чрезвычайно вежливо, взвешенно, все было нормально, очень внимательно. Ирина Валентиновна внимательно меня слушала, и не только меня, но и адвоката, все записывала. Вели дискуссии, какой-то разговор вели вокруг таких вопросов, но вопросов у меня было очень много, потому что 5 лет, а я не могу добиться справедливости», — поделилась своими впечатлениями от встречи мать писателя.

Более того, после встречи уже пошли первые подвижки — прокурорский состав на суде был усилен за счет присланных из офиса генпрокурора представителей.

Однако опрошенные ИА Newstes уверены, что встреча никак не повлияет на ход дела в суде, — все, что делает новый генпрокурор, заключается лишь в создании антуража и видимости работы.

Журналист, блогер и экс-политзаключенный Руслан Коцаба сомневается в том, что дело об убийстве его коллеги будет расследовано должным образом.

«Убийство Олеся Бузины — это политическое заказное преступление. Такие злодеяния совершаются агентами спецслужб. А у спецслужб всего мира есть такая практика: если убийство совершено их агентами, то их выдавать ни за что не будут, так как за этой цепочкой может рухнуть вся система. Да, они могут уничтожить своих агентов, но выдать — никогда», — пояснил он.

Коцаба добавил: ни для кого не секрет, что спецслужбы управляют радикальными активистами, которые, в свою очередь, выполняют «спецзаказы».

«Убийство Бузины, как и убийство другого журналиста, Павла Шеремета, — принципиальное убийство для спецслужб. Тут задействованы их агенты. Поэтому я не верю, что эти дела будут расследоваться», — сказал он.

При этом журналист считает, что новый генпрокурор Ирина Венедиктова решила с помощью встречи с матерью Олеся решить свои политические интересы.

«Да, нужно признать, что встреча Венедиктовой с мамой Олеся позволила выпустить весь накопившийся за пять лет пар. Но прошло три месяца с момента вступления Венедиктовой в должность генпрокурора. Однако нет никаких результатов. Она вынуждена показать в СМИ свою активность, как-то покрыть то, что нет никаких итогов. Она ведь раньше говорила, что, когда генпрокурором был Руслан Рябошапка, то ей не давали действовать, а сама в итоге попала в этот капкан», — пояснил он.

Журналист отметил, что здоровый цинизм ему говорит о том, что Венедиктова попросту имеет в этой истории политический интерес и в данном случае это преступление можно рассматривать как некий элемент политических торгов.

Коцаба подчеркнул, что постоянное перенесение судебных заседаний по делу об убийстве — это не что иное, как последовательное издевательство над матерью Бузины, которая находится в преклонном возрасте.

«Пора прекратить уже это издевательство. Адвокатам обвиняемых в преступлении Медведько и Полищука пора прекратить вставлять шпильки в дело, чтобы оно начало наконец-то рассматриваться по сути. Ведь следственные прокуроры сделали громадную работу, им удалось провести даже генетическую экспертизу. А судам уже нужно разбираться во всем этом деле. Хватит политизировать это убийство. Ведь это убийство было против всех журналистов, это было сакральное убийство, чтобы запугать всех журналистов, которые не боятся открыто говорить», — подытожил он.

Председатель «Патриотической ассоциации Донбасса», представитель Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Алексей Селиванов обратил внимание на то, что Олесь Бузина был неугодной для власти фигурой ввиду своих идеологических взглядов.

«Украинское государство всю свою историю сползало к идеологии украинского национализма (или нацизма — на самом деле в данном случае разницы никакой). Только эта идеология может обосновать саму необходимость существования этого государства. Если нет отдельной самодостаточной украинской нации с какими-то ее целями, мовой (языком. — Ред.) и „героями“, то и смысла в существовании Украины на русской земле нет. Ну какие „свидомые украинцы“ из харьковчан или одесситов? Даже киевлян, все еще упрямо говорящих по-русски? Да, их зазомбировали за 100 лет — сначала советской украинизацией в УССР, затем в „незалежной“ Украине. Но все равно, если они даже не понимают, то все подсознательно чувствуют, что украинский национализм, украинство — это химера. Чувствуют это и адски бесятся, потому что идеология противоречит реальности. А Олесь Бузина был тем, кто вскрывал слой за слоем неправду украинства. Причем делал это с огромной любовью к истинной истории этого края. Своеобразного, интересного, но все-таки русского. Поэтому Бузина стал антитезой украинству. Один человек — всей идеологии», — сказал он.

Селиванов уверен, что жизнь и смерть Бузины — это «полное банкротство материализма».

«Его убийство не имело никаких материальных причин. Просто он (в одиночку!) эффективно разрушал идеологию украинства. И убили его только поэтому», — сказал он.

В то же время председатель «Патриотической ассоциации Донбасса» убежден, что убийцы Бузины, несмотря на имеющиеся неопровержимые факты их вины, не будут осуждены, так как это в первую очередь невыгодно украинским властям.

«Убийцы известны, неопровержимые доказательства собраны. Если их наказать, — это значит, что весь самый активный фланг украинства — от нацистских боевиков до одобряющей убийство „украинской интеллигенции“ — все они неправы. И прав Бузина. А если Бузина прав, — значит, Украина — это русская земля. И украинцы — это русские малороссы. Украинское государство больше не имеет смысла. Украинское государство этого никогда не признает. Потому что признав, сразу перестанет быть украинским. Ни одна украинская власть не заинтересована в том, чтобы довести расследование до конца. Потому что, доведя до конца расследование, она не только осудит украинский нацизм, она толкнет Украину, как маятник, в обратном направлении. В направлении исторической правды. В направлении рерусификации», — пояснил он.

Адвокат Андрей Гожый, в свою очередь, подчеркнул, что убийство Олеся Бузины — не что иное, как политическая казнь.

«Бузина — талантливейший автор современности, разоблачитель мифов, на которых покоится украинская буржуазно-националистическая идея. Ясное дело, что его убийство — это политическая казнь в назидание всем здравомыслящим людям. Расправа, совершённая по политическим мотивам с „одобрямса“ украинских оккупационных плутократических властей, которые правят Украиной», — сказал он.

Говоря о «показательных умерщвлениях», по мнению адвокатов, необходимо всегда держать в уме одну фамилию — Аваков.

«Никто не верит в справедливое наказание виновных, пока страной руководит этот министр внутренних дел, а по сути — хозяин государства и распорядитель всех тёмных схем. Его власть держится на страхе, на псевдовеличии, на возможности внушать хуторскому бомонду и трусливым зеленым мальчикам трепет перед неконтролируемым хаосом пассионарных „хльопцыв в камуфляже“, приструнить которых может железный Арсен. Дело Бузины — лакмус, гарантия, что нелегитимная олигархия, компрадорская буржуазия, удерживающая власть, своих не сдаст. Каждого же, кто посмеет бросить вызов националистической идеологии, скрывающей разграбление украинцев, ждёт смерть или тюрьма», — подчеркнул адвокат.

В свете вышесказанного Гожый не верит, что делу об убийстве писателя будет дан новый ход.

«Новая генеральная „прокурорка“ начала реформу прокуратуры с вопроса о введении формы. Я не шовинист, но подход женский. Видимо, дама не представляет себя на новой должности без красивых фоточек в стиле „укррайхфюрера“. Опять-таки! Дело в суде! Какое расследование. Сейчас уже можно говорить только о качестве поддержания государственного обвинения и о действительной причастности обвиняемых лиц к вменяемому им убийству. Существует мнение, что данные особы привлечены в качестве отвлекающих субъектов, а действительные виновники давно покоятся в земле сырой и унесли тайну действительных заказчиков в могилу. Наука о раскрытии преступлений — криминалистика говорит, что чем далее от времени совершения преступления, тем меньше шансы (в геометрической прогрессии) на установление истины. Пять лет для украинских реалий, с бардаком и текучкой кадров, — это невосполнимый срок. Говорить о юридической ответственности, если честно, уже не приходится», — пояснил он.

Адвокат настаивает, что политическая ответственность за убийство Бузины должна быть возложена на главу МВД Авакова, бывшего генпрокурора Юрия Луценко, экс-главу СНБО Александра Турчинова, экс-президента Петра Порошенко и нынешнего президента Владимира Зеленского.

Решение Венедиктовой встретиться с матерью Бузины вполне может быть обосновано желанием противопоставить себя бывшему генпрокурору Руслану Рябошапке, отметил Гожый.

«Венедиктова хочет быть анти-Рябошапкой! Мол, я не такая дура, чтобы идти на конфронтацию с ожиданием соцсетей! Идёт суд, прокуратура поддерживает государственное обвинение — это одна из равноправных (в теории) сторон состязательного устного судебного процесса. Встретились, чаю выпили — получили лайки на „Фейсбуке“. Государственный аппарат работает на свой карман и на рейтинг в медийном пространстве. Маму выслушаем, слёзы утрём и будем кивать в сторону отреформированного, в т. ч. и Зеленским, суда. Кто-то слышал об обвинениях в некачественном следствии со стороны Венидиктовой Авакова? Я — нет! Вообще, не помню, чтобы кто-то из генпрокуроров смел слово кривое сказать в сторону хозяина государства — Арсена Борисовича. Пять лет ходили-рядили и ещё пять походим, а там, гляди, и окончание сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — пояснил он.

Также адвокат не верит в то, что правосудие все же настигнет убийц Олеся Бузины.

«Божья кара их ждёт, а вот украинское правосудие вряд ли. Пешек может немного помурыжат в тепличных условиях украинских тюрем, если есть кэш, а он найдётся. Заказчиков никто не искал и искать не будет. Я не верю, что убийство такой глыбы, как Олесь Бузина, принималось не на самом верху властного олимпа. Во власти все повязаны, и мы, увы, причислим Олеся к сонму неотомщённых гениев», — подытожил он.

Журналист, экс-политзаключенный Дмитрий Василец уверен, что рассмотрение дела в суде об убийстве Бузины систематически саботируется ввиду того, что обвиняемые находятся под покровительством спецслужб.

«Ведь досудебное следствие закончилось очень давно, фактов там предостаточно. Тем более что благодаря известному журналисту Анатолию Шарию материалы этого дела увидели сотни тысяч граждан Украины, и там действительно железобетонные доказательства вины именно подозреваемых Полищука и Медведько. Но, несмотря на столь очевидные доказательства, преступники давно на свободе. Такие чудеса в уголовном процессе для подозреваемых возможны только при условии покровительства спецслужб, имеющих задачу показать безнаказанность так называемых радикалов на столь очевидном примере, как публичное убийство журналиста на почве идеологической нетерпимости», — объяснил он.

В то же время Василец полагает, что при новом генеральном прокуроре Венедиктовой ситуация кардинально не поменяется.

«Служба безопасности Украины никуда не исчезла, как покрывали убийц, так представители СБУ и продолжат покрывать. А встреча генпрокурора с матерью Бузины, с моей точки зрения, просто пиар ход и попытка кинуть хоть какую-то кость „электорату Зеленского“, ведь больше похвалиться просто нечем», — подытожил он.

Адвокат Валентин Рыбин, напротив, рассчитывает, что Венедиктова действительно даст ход делу об убийстве Бузины.

«Я думаю, что мы увидим динамику в этом деле очень скоро, по крайней мере Венедиктова как генпрокурор дала четкий сигнал об этом своим подчиненным, встретившись с Валентиной Павловной. Сама встреча была инициирована Ириной Венедиктовой потому, что резонанс этого дела настолько велик, что не обращать внимание на него не дают даже наши „европейские партнеры“», — пояснил он.

В то же время Рыбин обратил внимание на то, что рассмотрение уголовного производства в суде затягивается именно адвокатами обвиняемых.

«Очевидно, что, если судебный процесс пойдет динамичнее, мы увидим доказательства вины обоих, что не устраивало предыдущую власть, а теперь не устраивает националистических отморозков», — подчеркнул он.

При этом Рыбин убежден, что убийц Олеся Бузины ждет самое суровое наказание.

«Рано или поздно, но приговор будет провозглашен», — подытожил он.

По мнению экспертов, учитывая тот факт, что Венедиктова стала первым генеральным прокурором, который решился на встречу с матерью убитого писателя, у власти появился определенный интерес к теме политических преступлений. Однако есть большие сомнения насчет того, что украинское правосудие отважится размотать такой опасный клубок, потому что его нити могут привести на самую верхушку власти. Не исключено, что новый генпрокурор попросту решила создать видимость работы, получить некую порцию одобрения со стороны здравомыслящей части населения. Однако нельзя забывать, что Венедиктова в первую очередь дала надежду матери убитого писателя, и если власть задумала попиариться за счет чужого горя, то это выглядит еще более гадко.

Артем Бузила

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