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Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в ТурциюФото: Artur Widak / Global look

Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года. Это следует из отчета турецкого энергетического регулятора EPDK, опубликованного на сайте .

Согласно документу, всего за март этого года Азербайджан поставил 23,5 процента от общего объема импортного газа в Турции. Доля российского сырья составила 9,9 процента (389,7 миллиона кубометров). При этом год назад она составляла 33 процента (1,4 миллиарда кубометров), что было наибольшим показателем среди всех стран, отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Также по трубопроводным поставкам Россию обогнал Иран (14,2 процента), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) — Катар (20 процентов) и Алжир (13,7 процента). Помимо этого, заметно выросла доля американского СПГ — 9,4 процента — которая практически сравнялась с российской.

В феврале сообщалось, что Турция начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана. В 2019 году поставки «Газпрома» в страну сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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