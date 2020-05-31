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Байден объяснил разгоревшиеся в США протесты

Байден объяснил разгоревшиеся в США протестыДжо БайденФото: Evan Vucci / AP

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден объяснил протесты, разгоревшиеся в США из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда после грубого ареста. Об этом говорится в заявлении Байдена на платформе Medium, опубликованном в воскресенье, 31 мая.

«Возражать против такой жестокости правильно и необходимо. Это чисто американский ответ», — написал Байден. При этом он осудил жестокость, которую проявили участники демонстраций. По его словам, акт протеста никогда не должен затмевать его причину.

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.

Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений в Окленде огнестрельные ранения получили два полицейских, один из которых скончался. Также в городе Индианаполис (штат Индиана) погиб участник протестов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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