Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Баканов получает больше Зеленского и не доверяет деньги банкам: опубликована декларация главы СБУ

Баканов получает больше Зеленского и не доверяет деньги банкам: опубликована декларация главы СБУ

Баканов получает больше Зеленского и не доверяет деньги банкам: опубликована декларация главы СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов опубликовал свою декларацию о доходах в 2019 году. В ведомости не упоминаются никакие иностранные фирмы, к которым Баканов имел отношение до прихода на госслужбу. А зарплата у главы СБУ оказалась больше, чем у президента Владимира Зеленского.

Доход у Баканова в ООО «Квартал 95» и «Студия Квартал-95» составил 107 тыс. гривен, зарплата на посту главы СБУ — 536 тыс. грн. Еще 240 тыс. гривен положила в семейную копилку жена Баканова Оксана Лазаренко. Эта сумма задекларирована как доход от предпринимательской деятельности.

Из имущества семья Баканова указала в отчетности:


квартиру (56 кв. м) в Киеве;
квартиру (56,3 кв. м) в Киеве;
часть квартиры в Кривом Роге;
недостроенный дом и землю в селе Ходосовка Киевской области.

Деньги семья Баканова предпочитает хранить в наличных: в декларации указаны 170 тыс. долларов. На банковских счетах при этом размещены очень скромные суммы: 233 евро, 16 долларов и чуть более 500 гривен.

Напомним, ранее в расследовании программы «Схемы» было заявлено, что Баканов возглавляет в Испании компанию Nueva tierra verde sociedad limitada при том, что главе СБУ по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. В СБУ дали ответ, что упомянутая компания в 2019 году приостановила деятельность.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

183 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В МИД России прокомментировали беспорядки в США
В МИД России прокомментировали беспорядки в США
Маховик времени: как Мария Кожевникова, Анастасия Кочеткова, Ксения Собчак гуляли на светских премиях
Маховик времени: как Мария Кожевникова, Анастасия Кочеткова, Ксения
Лидер Сербии анонсировал строительство еще одной скоростной ж/д магистрали
Лидер Сербии анонсировал строительство еще одной скоростной ж/д
Корабль Crew Dragon вышел орбиту и начал самостоятельный полет к МКС
Корабль Crew Dragon вышел орбиту и начал самостоятельный полет к МКС
Власти Техаса направили офицеров в крупные для помощи на протестах
Власти Техаса направили офицеров в крупные для помощи на протестах
Для театральных вузов разработали правила проведения очных экзаменов
Для театральных вузов разработали правила проведения очных экзаменов
Пригожин заявил о праве артистов требовать помощи и призвал перестать считать его деньги
Пригожин заявил о праве артистов требовать помощи и призвал перестать
Россию обвинили в массовых беспорядках в США
Россию обвинили в массовых беспорядках в США
В Роспотребнадзоре назвали самый вероятный сценарий развития эпидемии COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый вероятный сценарий развития эпидемии
Жена бросила убившего чернокожего мужчину в США полицейского
Жена бросила убившего чернокожего мужчину в США полицейского
Официально одобрено. Минздрав внес в реестр российское лекарство от COVID
Официально одобрено. Минздрав внес в реестр российское лекарство от
Лепс призвал работать жалующихся на бедственное положение артистов
Лепс призвал работать жалующихся на бедственное положение артистов

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех

Еще по теме

Зуб на месте. В Офисе президента опровергли драку Богдана и Баканова
Князев задекларировал 1,577 млн гривен зарплаты за 2017 год
Глава МИД Украины рассказал о своих доходах за 2015 год
СБУ не заметила попыток вмешательства в выборы со стороны РФ