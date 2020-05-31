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"Бедные мои украинцы...": сеть впечатлила огромная очередь "на выезд" в пункте пропуска на границе с Польшей (видео)

"Бедные мои украинцы...": сеть впечатлила огромная очередь "на выезд" в пункте пропуска на границе с Польшей (видео)

Львовский журналист Игорь Зинкевич показал в сети видео из пункта пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, где образовалась километровая очередь из заробитчан, возвращающихся на работу в Польшу. Напомним, Польша с конца апреля начала выдавать визы украинским трудовым мигрантам.

Судя по кадрам, люди вынуждены много времени стоять под дождем.


В сети резко отреагировали на увиденное.

«А почему они не борятся за свои права в Украине??? Народ, который выбирает между свободой и хлебом хлеб теряет в результате все», — написал польский украинец Петр Ольховый.

«Бедные мои украинцы…», — отреагировала Таня Пилипец.

А Ирина Сардига поинтересовалась у команды президента Зеленского, где же те рабочие места, которые он обещал своим избирателям.

Напомним, 24 мая выдачу рабочих виз украинцам возобновила и Чехия. На днях в Польше задержали украинцев, пытавшихся попасть в Чехию без соблюдения карантинных ограничений, — украинские граждане ехали на четырех автобусах в обход пограничного пункта пропуска.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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