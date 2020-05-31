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Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня

Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня
Венесуэла, где стоимость бензина является самой низкой в мире, вводит на этот вид топлива новое ценообразование на бензин, он подорожает с 1 июня, следует из заявлений президента страны Николаса Мадуро.

Стоимость бензина на внутреннем рынке Венесуэлы благодаря правительственным субсидиям долгое время была одной из самых низких в мире, однако остановка значительной части НПЗ национальной компании PDVSA привела к необходимости импорта топлива из-за рубежа, в частности, из Ирана. Мадуро заявил, что правительство задействует план распределения бензина в стране, который включает пересмотр стоимости импортного топлива на внутреннем рынке.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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