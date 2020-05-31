Что делать если ты изменила парню или как пережить собственное предательство

Лидия Мартынова

Измена, по мнению общества, самое страшное предательство, на которое способны мужчина и женщина по отношению к друг другу. И тот, и другой представитель человечества являются собственниками. Уступать своего партнера никто не будет. Измена ломает жизнь, раскалывает ее на «до» и «после». Как вести себя, если ты изменила парню? Как дальше жить и строить отношения? Поговорим сегодня именно об этом.

Что такое измена

Измена – это тайна. Можно даже сказать, что величайшая тайна. И груз, очень тяжелый груз. Измена навсегда остается показателем человеческой сути. Но так ли она страшна? Давай разбираться.

Измена – это когда один человек, вступает в отношения с другим, имея при этом постоянного партнера. Вроде все понятно. Ты любишь Петю, Петя любит тебя, но приходит Вася и выносит тебе мозг и сердце. Если ты носишь фамилию Пети, как официальная жена, то это залет, подруга. Тебя Пете в ЗАГСе под подпись выдали. Ты его, ну, не собственность, но что-то, типа, того. Короче говоря, ты свой выбор сделала и метаться по мужикам нельзя. И потом, Петя должен быть уверен в том, что дети его, а не Васи.

Вторая ситуация, это когда ты с Петей всего лишь встречаешься. Пойми, подруга, ты ему ничем не обязана! Равно, как и он ничего тебе не должен. Вы оба находитесь в активном поиске. Да, сейчас все тип-топ. Но жизнь прожить не поле перейти. Рождение детей – это не баран чихнул. И все эти социальные якоря: брак, дети и прочее, весьма серьезные вещи. Абы с кем пойти под венец нельзя. Поэтому, если в твоей жизни вдруг появился Вася, то это повод задуматься насколько хорош Петя. В ситуации административной свободы, измены не бывает, бывает поиск или смена партнера. Так что громкие истерики на тему измены здесь неуместны.

Вообще, сам факт измены как таковой очень спорный и в первой ситуации. Хороший левак укрепляет брак, как говорится. На самом деле измена все расставляет на свои места. Это, во-первых. Во-вторых, измена дает отдушину. Ведь в браке не все бывает гладко, а материальные узы могут здорово сдерживать от необдуманных шагов, типа, развода. В-третьих, измена делает мудрее во всех отношениях, она отличный урок для обоих. Так что, прежде чем рвать на себе волосы или уходить в закат, нужно крепко все обдумать.

За семью печатями

Самая большая ошибка, которую ты можешь совершить, это все рассказать. Большей глупости придумать просто невозможно. Ты зря надеешься, что благоверный будет великодушным рыцарем и все поймет и простит. Черта с два. Мужчины жуткие собственники. Они гораздо острее реагируют на измену. И если женщина еще способна на прощение, то мужчина нет. Он даже не будет искать оправданий. Ему проще разнести к чертям все, что так долго строил, чем пытаться простить. Даже, если он вдруг и распустит нюни и найдет оправдание твоему поступку, то будь готова к следующим выпадам:

Уважение к тебе сойдет на 0. Он просто будет бесконечно измываться над тобой. Ты всегда будешь во всем виновата и твое мнение ему будет до лампочки. В общем, распрощайся с авторитетом навсегда;Та станешь марионеткой. Да-да! Тобой будут манипулировать, словно ты в театре Карабаса-Барабаса. Будь уверена, что он всю оставшуюся жизнь будет дергать тебя за душевные ниточки;Месть. Ну, а ты бы не отомстила? Вот только не надо про «я не такая…». Парень однозначно отомстит. Ведь он не будет жить по принципу «что можно льву, нельзя собаке». И потом, если ты решила, что можешь сравнивать его с кем-то, то почему он не может поискать себе что-то получше. Справедливо, верно? А теперь спроси себя, самой-то как пережить его измену. И, да, он этого скрывать не будет.

Если ты вдруг решила, что признание в измене — это высоконравственный поступок, то ты глубоко ошибаешься. Высоконравственный поступок – это быть верной и не изменять. А все остальное чушь собачья. То, что ты вся такая честная – не прокатит. Честной надо было быть тогда, когда в постель с другим ложилась.

Есть еще одна категория женщин. Они рассказывают только для того, чтобы отомстить. Ну, предположим, по причине измены парня. Тогда все обоюдно. Ну, как вариант, может и прокатит. Вот только смотри выше. Однозначно начнется что-то из тех трех пунктов, о которых только что говорили.

Ну, и третья категория дамочек. Манипуляция вниманием. Если даже ты всего лишь фантазируешь, чтобы привлечь внимание парня – берегись! Доказать обратное будет очень сложно. Если же ты реально изменила только для того, чтобы потом истерично верещать «Ты про меня забыл…», то он реально про тебя забудет. Так что овчинка выделки не стоит.

Вывод один: рот на замок! Если ты понимаешь, что нагородила городков, но при этом парня своего любишь, и эта измена была ошибкой – молчи. Молчи, как партизан на допросе. И придумай себе конкретное алиби. Время лечит. Душевные муки пройдут. Со временем ты и думать забудешь про свое похождение. Главное, извлечь правильный урок из всего этого и уберечь любимого от стресса. Во всех остальных случаях отношения однозначно развалятся. Так что, тс-с-с, было и было…

Заметаем следы

А теперь давай думать, как спасать свою душу. Нам понадобиться не только алиби, но другие штуки.

Разовая измена вообще может не рассматриваться. Это либо по пьяни произошло, либо в стрессовой ситуации. Например, перебрала на корпоративе, и вот он косяк в кабинете главного бухгалтера. Вариантик так себе, но суть ясна. Вторая ситуация, это стресс. Поссорилась со своим, зла него и решила порыдать на груди одноклассника. Он и утешил…

В такой ситуации отключай сердце и эмоции и врубай мозг на полную катушку. Для начала нужно продумать все на несколько шагов вперед. Вспомни, как скрывала от мамы факт потери девственности. Тогда ведь тоже был придуман грандиозный план, чтобы она ни о чем не догадалась. Спалиться ты можешь при таких условиях:

Если друг оказался вдруг…

Вторая измена. Переспать с кем-то дважды – это уже не случайность. Это закономерность. Раз ты снова и снова идешь на встречу с чужим, то можно говорить об установлении более крепкой, душевной связи. Может появиться чувство влюбленности, ты можешь стать задумчивой и рассеянной. Такое изменение в поведении не скроется от внимания твоего парня. Он начнет искать подтверждение своим догадкам: переписки, детализация звонков, вещи, которые появились неожиданно. Все привлечет его внимание.Алиби. Если ты сейчас напугана, то можешь запросто запутаться в показаниях. Всегда следи за событиями. Запомни куда ты пошла, с кем говорила, кого видела в день измены. Не пытайся ничего придумывать. Не приплетай посиделку у подруги, если ты там не была и не видела ее. Иначе, парень может просто случайно узнать совсем другие вещи. Просто расскажи свой день, ты же не все время провела в постели с любовником. Если тебя не было всю ночь, тогда сложнее, но можно и тут отмазаться, например, была у мамы. Поверь, мама всегда подтвердит твое алиби, правда, потом голову тебе оторвет. Но это лучше, чем проколоться. И да, если это осознанное путешествие налево, то маму лучше предупредить заранее. Потом все объяснишь.Подруги. Вот уж кто не должен ничего знать, так это подружки. «По секрету всему свету», помнишь такую пословицу? Подружки могут ляпнуть эту историю абсолютно чужим людям, а вот они могут знать парня лично. Да и ссора с ними чревата последствиями. Могут и рассказать, чтобы нагадить.Рыльце в пушку. Кто самый ревнивый, тот изменяет. Это истина. Так что, не стоит превращаться в фурию и искать измены парня. Разыгрывая непомерно ревнивую особь, ты рискуешь попасть в просак и стать объектом подозрений.

Часто измена происходит с друзьями. Причем в основном – это друг парня. Почему это произошло, отдельная история. Поговорим о том, что делать, если это случилось. Ты должна понимать, что мужская дружба – это очень интересное явление. Парни дружат иначе, не так, как девушки. Для них друг стоит на одной линии с братом или даже выше. Так вот друг, который посягнул на девушку своего приятеля, не имеет права называться другом. Но самое странное, что, узнав о таком событии, парни очень часто остаются в отличных отношениях, во всем обвинив девушку. Это она уходит из отношений, а мужчины продолжают дружить. Но иной раз друг просто влюбляется, причем напрочь и безголово. Соблазнив тебя, он может начать прилагать все усилия, чтобы владеть тобой единолично, проще говоря, начать уводить.

Выхода у тебя два: бросать его и придумывать страшную историю про подлого друга. Когда он начнет рассказывать твоему парню интимные подробности, можешь вдохновенно вопить, что все наглая ложь, а родинку на бедре он видел на пляже. Скорее всего поверят тебе. Если же у тебя прям любовь-морковь с ним, то бросай своего парня и живите счастливо. Другого выхода просто нет. Ну или бросай обоих и возьми тайм-аут в отношениях вообще. Поверь, через какое-то время один из них будет пытаться тебя вернуть.

Измена с бывшим

Ну и как тебе в голову пришло схлестнуться с бывшим? Ностальгия что ли башню снесла? Бывшие просто так не возвращаются. Они либо хотят отомстить и скомпрометировать, либо реально не могут забыть. В первом случае готовься к разоблачению. Тогда принимаем на вооружение модель сохранения своих отношений, как в случае с другом. То есть, стоим на своем, и все отрицаем. Кстати, про шрам от аппендицита или родимом пятне на правой ягодице бывший прекрасно осведомлен, так что здесь мазаться легко. Если он не может забыть тебя, то меняй все! Номера, контакты, соцсети. А по большому счету, можно просто игнорировать и все отрицать.

Если тайное стало явным

Что делать, если парень все узнал? «Ох, и сложная эта работа: из болота тащить бегемота». Надо себя спасать.

Во-первых, возьми себя в руки, не паникуй, не ори и не впадай в истерику. Шквал эмоций худший помощник. Продышись, попей воды, внимательно выслушай все, что тебе наговорит парень. А наговорит он много. Не забывай, он имеет право на самые нелицеприятные эпитеты. Поэтому помалкивай и слушай. Не вздумай перебивать. Пока он говорит, думай над своей речью. Она должна быть не менее эпична, чем его.

Во-вторых, лучшая защита – нападение. Обвини его во всех смертных грехах: во невнимании, в неумении обращаться с женщиной, в отсутствии ласки, некачественном сексе. Найти косяков в своем парне можно миллион. В общем, постарайся все сделать так, чтобы он задумался над тем, что ему несказанно повезло, что ты его выбрала, а он все разбазарил.

В-третьих, ты лучше знаешь своего парня. И если он сентиментальный Пьеро, то можешь смело падать на колени, заламывать руки и свято клясться на крови, что такого больше не повторится. Вину свою не отрицай, но и его не умаляй. Пусть ему тоже будет не по себе.

В-четвертых. Можешь сама предложить варианты развития событий. Лучшее, что можно сделать, это разъехаться на время. В любом случае отношениям кранты, а так есть шанс, что парень все обдумает и решит вернуть тебя. К тому же, если сделаешь свой уход максимально трагичным, разыграв побитую собаку и показав безмолвную покорность и обреченность, то есть все шансы, что дальше такси ты не уйдешь.

Покажи это парню

Эй, приятель, знаешь почему она тебе изменила? Да потому что ты:

Жизнь прекрасна

Решил, что она никуда не денется. Вот в чем твоя ошибка. Женщину нужно всегда завоевывать, удивлять, поражать. Необязательно устраивать бесконечные праздники, но если ты водил ее в кинотеатр год назад, то жди, что она найдет с кем посмотреть новинку.Променял ее на работу. Похвально, что стремишься заработать кучу денег. Но не забывай, что все деньги мира не стоят твоей девушки. Ей, конечно, хочется и шубку, и машину, и цацки. Но если ты «женат» на своей работе и забыл про ее день рождения, то все эти ништяки ей подарит другой. Да, пропадай в своем офисе вечерами в будни, но в выходные дни будь добр быть рядом с ней. И никогда не задерживайся больше, чем на 15 минут, не переноси поход в ресторан, даже если у тебя подписание главного контракта. Просто планируй все заранее. А если и случился форс-мажор, то придумай, как скрасить ее одиночество.Завис в компьютерных играх. Танчики милее? Ну тогда, у нее 100 % появится более прокаченный танкист. Пока ты апгрейдишь свои виртуальные машины, найдется реальный чувак, который такие обвесы ей прокачает, что твой рейтинг упадет ниже плинтуса. Без обид, бро!Нищеброд. Хех, вопрос, конечно, спорный. С милым рай в шалаше, но при условии наличия шалаша и речки рядом, в которой есть рыба. Так что оставь свои «коммунистические утопии» про заработаем все вместе. Времена эти прошли, и сейчас даже родить бесплатно не получиться. Женщины всегда рассматривают мужчину, как добытчика. И если ты элементарного не можешь сделать, то всегда найдется более жизнеспособный самец.Сам ходил налево. Ну, око за око, зуб за зуб. Или ты думал, что тебе можно, а ей нельзя? Фиг там. Твоя неверность автоматически снимает все ее обязательства перед тобой. Так что обижайся только на себя.

Ну и подытожим все выше сказанное. Если ты изменила парню, то поверь: все произошло не просто так. Измена всегда была уроком: жестким, выматывающим, но прекрасным уроком. Пережив эту ситуацию, ты все поймешь: и целесообразность сохранения отношений, и силу своего чувства к своему парню, изменишь собственный взгляд на очень многие вещи. Ты научишься жить в согласии с собой и станешь мудрее. И возможно, что, столкнувшись с изменой парня, ты сможешь взглянуть на это под другим углом. И однажды, когда вы проживете очень много лет вместе, внуки спросят, как вы столько лет счастливы, ты скажешь: «Мы пережили все то же дерьмо, что и вы, только не сломались!»

ИЗМЕНИЛА СВОЕМУ ПАРНЮ