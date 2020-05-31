Что такое бодипозитив и откуда взялось это понятие?

Алексей Вольцев

Понятие бодипозитив утверждает, что все люди заслуживают того, чтобы иметь позитивный имидж тела, независимо от того, как общество и популярная культура рассматривают идеальную форму, размер и внешний вид.

Основные цели этого движения включают в себя:

вызов тому, как общество смотрит на телопродвижение принятия любого телапомощь людям обрести уверенность и признание собственного телаобратиться к нереальным стандартам тела

Однако, позитивность тела заключается не только в том, чтобы бросить вызов тому, как общество воспринимает людей в зависимости от их физического размера и формы. Он также признает, что суждения часто принимаются, основываясь на расе, поле, сексуальности и инвалидности.

Бодипозитив направлен ​​на то, чтобы помочь людям понять, как популярные сообщения в СМИ способствуют формированию отношения людей к своему телу, к еде, занятиям спортом, одежде, здоровью, индивидуальности и уходу за собой.

Краткая история

Бодипозитив берет свои корни с 1960-х годов. Принятие жира направлено на то, чтобы покончить с дискриминации людей в зависимости от их размера или массы тела. Национальная ассоциация по продвижению принятия жиров (The National Association to Advance Fat Acceptance) была впервые создана в 1969 году и продолжает работать над тем, чтобы изменить отношение людей к весу.

Термин «боди позитив» появился в 1996 году, когда психотерапевт и его пациент, который проходил курс лечения от расстройства пищеварения, основали сайт thebodypositive.org. Сайт предлагает ресурсы и образовательные материалы, предназначенные для того, чтобы помочь людям, которые страдают от последствий нездоровых диет и физических упражнений.

Движение бодипозитива в его нынешней форме начало появляться примерно в 2012 году, изначально сфокусировавшись на нереальных женских стандартах красоты. По мере роста популярности, первоначальный акцент на принятии веса начал смещаться в сторону сообщения о том, что «все тела прекрасны».

Хотя это движение становится все более популярным, люди по-прежнему не понимают, что именно оно означает. Одна из причин заключается в том, что существует много разных определений.

В зависимости от того, кого вы спрашиваете, бодипозитив может означать:

Ценить свое тело, несмотря на недостаткиЧувство уверенности в своем телеЛюбить себяПринимать форму и размер вашего тела

Бодипозитив также означает, что вы наслаждаетесь своим телом, а не страдаете от изменений, которые происходят естественным образом в результате старения, беременности или выбора образа жизни.

Instagram сыграл ключевую роль в росте движения бодипозитива. В последние годы, ряд журналов и компаний объединили усилия, чтобы быть более бодипозитивными в своих публикациях и маркетинге. Некоторые журналы прекратили ретушировать фотографии, а многие корпорации, в том числе Dove и Aerie, разработали маркетинговые кампании, включающие сообщения о позитивности тела.

Причины быть бодипозитивным

Одной из основных целей является обратить внимание на связь образа тела с психическим здоровьем и благополучием. Иметь здоровое представление о своем теле — значит адекватно относиться к своей самооценке и внешности. Исследования показывают, что непринятие своего тела связано с повышенным риском некоторых психических состояний, включая депрессию и расстройства пищеварения.

Одно исследование показало, что даже кратковременное воздействие сообщений средств массовой информации, изображающих «идеальное телосложение», было связано с усилением проблем с принятием своего тела и усилением симптомов расстройства пищеварения.

Образ тела относится к субъективному восприятию человеком самого себя, которое может отличаться от того, как на самом деле выглядит его тело. Чувства, мысли и поведение, связанные с образом тела, могут оказать серьезное влияние на психическое здоровье и то, как вы себя лечите.

Формирование образа тела начинается в раннем возрасте. Даже маленькие дети могут страдать от неудовлетворенности своими формами. Отчет, опубликованный Common Sense Media, показал, что более 50% девочек и почти 33% мальчиков в возрасте от 6 до 8 лет считают, что их идеальная масса тела должна быть меньше их текущей массы. Результаты также показали, что к семи годам 25% детей пробовали соблюдать диету.

Проблемы, которые могут возникнуть в результате негативного восприятия своего тела, включают в себя:

Депрессиию: женщины испытывают депрессию гораздо чаще, чем мужчины, и некоторые исследователи считают, что неудовлетворенность телом может сыграть важную роль в объяснение этому.Низкую самооценку: исследования показали, что неудовлетворенность телом связана с плохой самооценкой у подростков, независимо от их пола, возраста, веса, расы, этнической принадлежности и социально-экономического статуса.Расстройства пищеварения. Исследования также показывают, что расстройство организма связано с нарушением питания, особенно среди девочек-подростков.

Исследования последовательно показывают, что воздействие изображений «худенького идеала» связано как с поведенческими, так и с эмоциональными симптомами, ведущими к неупорядоченному питанию. Не только воздействие этих изображений представляет опасность; это развитие убеждений, что красота, успех и уважение определяются худобой. Когда люди усваивают эти идеи, они с большей вероятностью испытывают неудовлетворенность своим телом и соблюдают изнурительные диеты.

Бодипозитив стремится решить эти проблемы, помогая людям распознать влияние, которое способствует ухудшению восприятия своего тела. Надежда в том, что тогда люди смогут скорректировать свои ожидания и чувствовать себя более позитивно и принимать свое собственное тело.

Критика

Хотя бодипозитив нацелен на то, чтобы помочь людям чувствовать себя лучше, не обходится без критики.

Например, одной из проблем является идея о том, что бодипозитив подразумевает, что люди должны делать все, чтобы чувствовать себя хорошо в любой форме. К сожалению, современный посыл доносит идею о том, что более худые люди счастливее, здоровее и красивее. Эта идеализация худощавости движет людьми принимать изнурительные действия, включая чрезмерные физические упражнения или экстремальные диеты, под видом ощущения «удовлетворенности тела».

Так же, подвергается критике тот факт, что движение бодипозитива не часто включают в свои заявления людей с другим цветом кожи, представителей ЛГБТ, людей с ограниченными возможностями или небинарных гендеров.

Образы тела, часто изображаемые в бидипозитивных сообщениях, часто все еще соответствуют определенному идеалу красоты; многие люди просто не чувствуют себя вовлеченными.

Актриса Джамила Джамиль, в своем посте в Instagram объясняет: «Бодипозитив необходим людям, которые «не верят во врачей, подвергаются жестокому обращению на улице и которые не могут найти одежду своего размера»».

Тем не менее, она также признает, что движение не подходит для всех, и что многие люди негативно воспринимают разговоры на эту тему.

Вместо этого Джамиль предполагает, что она выступает за освобождение тела или даже нейтралитет тела. Этот подход включает в себя удаление восприятия тела из центра вашего образа. Она отмечает, что знает, о чем говорит, потому что ее не критикуют из-за ее размера.

Еще одна критика тенденции позитивности тела заключается в том, что она делает внешний вид тела одним из важнейших элементов самовосприятия человека. Он игнорирует все другие элементы личности человека, которые важнее, чем его внешний вид. В этом аспекте позиция Джамиль, предполагающая, что люди должны прекратить превращать тело в определение самооценки и самовосприятия, может быть более здоровым подходом.

Что вы можете сделать

Движение бодипозитив призвано усилить любовь к вашему телу, но это может быть борьбой, которая добавляет еще один элемент давления и невозможных стандартов для соответствия. Посыл бодипозитива заключается в том, что вы должны изменить свое отношение к телу, но это можно трактовать как очередное требование.

Простое указание людям принять себя и быть стойкими перед полчищами изображений, пропагандирующих худой идеал, может быть абсурдным. Убедить людей игнорировать доминирующий идеал красоты нереально. Это может создать больше давления на человека, который уже испытывает беспокойство и негатив. Популярная культура говорит людям, что они несовершенны, но затем требует от них позитивного отношения к этому.

Исследования даже показали, что, когда люди с низкой самооценкой повторяют положительные утверждения, в которые они на самом деле не верят, результаты имеют неприятные последствия, в результате чего люди чувствуют себя еще хуже, чем раньше.

Это не значит, что вы не должны говорить хорошие вещи или думать о себе позитивно. Но прикрытие негативного мышления позитивными фразами, может быть вредным. Лучшим подходом будет работа по замене негативных моделей мышления на более реалистичные.

Итак, что вы можете сделать, чтобы сохранить здоровое восприятие тела? Независимо от того, что доносит движение позитивности тела, есть идеи из этого подхода, которые могут помочь вам лучше чувствовать свое тело и быть менее одержимыми погоней за «совершенством».

Примите позицию нейтралитета

Это нормально, что вы можете быть недовольны своей фигурой. Нормально чувствовать нейтральное или даже безразличное отношение к своему телу. Ваша ценность и достоинство не зависят от вашей формы, вашего размера или каких-либо других аспектов внешности. Образ тела играет определенную роль в самооценке, но это еще не все.

Сосредоточьтесь на том, чтобы отвлечь внимание от своего тела и попытаться сосредоточить свое восприятие на других частях себя.

Это нелегко. Требуются постоянные усилия и, в большинстве случаев, это не то, чем вы можете в совершенстве овладеть. Будут моменты, когда вы почувствуете слабость, когда вы не будете удовлетворены собой, когда будете сравнивать себя с другими. Суть в том, чтобы продолжать находить новые способы избежать негативных моделей мышления, которые способствуют ухудшению восприятия своей фигуры.

Ухаживайте за собой

Забота о себе может иногда маскироваться, как способ изменить, или контролировать свою внешность. Она должна быть сосредоточена на том, чтобы делать то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо с тем телом, которое у вас есть сейчас. Проявите уважение к своему телу. Ешьте здоровую пищу, потому что это питает ваш разум и тело. Делайте упражнения, потому что это помогает вам чувствовать себя сильным и энергичным, а не потому, что вы пытаетесь изменить или контролировать свое тело.

Носите и покупайте одежду для тела, которое у вас есть сейчас, а не для какой-то запланированной будущей версии себя. Возможно, вы держитесь за свою «обтягивающую одежду», потому что планируете со временем похудеть, но такие привычки могут мешать чувствовать себя хорошо сегодня. Ищите вещи, которые заставляют вас чувствовать себя комфортно. Очистите свой гардероб от одежды, которая не соответствует вашему нынешнему телосложению. Ваше тело может измениться в размерах и форме в будущем, но это не значит, что вы не должны чувствовать себя хорошо здесь и сейчас.

Очистите свои социальные сети от аккаунтов, которые не вызывают у вас приятных ощущений. Если вы постоянно сравниваете себя с другими, у вас меньше шансов чувствовать себя хорошо. Следите за аккаунтами, которые пробуждают ваши интересы и оставляют у вас позитивные чувства.

Попробуйте подписаться на профили с постами, которые включают все типы телосложения, формы, цвета, пол и способности.

И напоследок…

Недавние исследования, представленные на ежегодной конференции Американской психологической ассоциации в 2016 году, показывают, что показатели неудовлетворенности своим телом снижаются.

В метаанализе изучили более 250 исследований с участием более 100 000 участников в течение 31 года. Хотя женщины постоянно сообщают о большей неудовлетворенности своей фигурой, чем мужчины, результаты показали, что эта неудовлетворенность в последние годы снизилась.

Эти результаты являются положительным признаком, который может свидетельствовать о том, что движение бодипозитива влияет на то, как женщины воспринимают себя. Хотя это может быть тяжелая битва, увеличение представительства всех типов телосложения в популярных средствах массовой информации может помочь в этой борьбе.