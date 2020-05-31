Что такое гостевой брак? Его плюсы и минусы

Лидия Мартынова

Гостевой брак – это такой союз, в котором супруги не обременяют себя решением бытовых вопросов. Несмотря на то, что брак официально зарегистрирован, супруги предпочитают жить отдельно друг от друга. Вопросы верности и распределения родительских обязанностей решаются индивидуально в каждой паре.

Это не временное явление – супруги живут отдельно не потому, что так складываются обстоятельства. Гостевой брак – осознанный выбор.

Как люди приходят к такому нестандартному типу отношений? Зачастую это второй или третий брак для супругов. Они уже успели вкусить все радости традиционного брака – дети, кредиты, отпуска большой и (не)дружной семьей, угасание чувств, бытовуха, развод. Они уже наигрались в «нормальность» и «стандартность». Разочаровались в браке и больше не хотят повторения прошлых опытов. Им уже не нужно столько «близости и единения» – теперь им по вкусу свобода и независимость. Больше нет сил на альтруизм и жертвы. Посвящать себя мужу и детям? Ну уж нет, лучше я сосредоточусь на себе! Мужчина и женщина в таком браке хотят быть друг другу скорее партнерами, чем мужем и женой.

Каковы преимущества и недостатки гостевого брака? Устраивайтесь поудобнее, сейчас мы это выясним.

Плюсы гостевого брака

Три главных преимущества такого союза: удобство, свобода и нескончаемая романтика. Все это делает отношения почти идеальными.

Это очень удобно. Вы – единственный хозяин в своем доме и можете делать все, что вам заблагорассудится. Разбрасывайте носки, пейте пиво, забудьте про еженедельную генеральную уборку. Делить свои жизнь и личное пространство с другим человеком порой бывает очень сложно. Каким бы любимым он ни был. Нужно договариваться, идти на уступки, проявлять гибкость и чуткость, быть внимательным к желаниям и потребностям другого человека. И еще умудряться не забывать о себе.

И делать это нужно постоянно. Невозможно все обустроить идеально раз и навсегда. Жизнь – штука переменчивая. Кто будет мыть пол в этот раз? Когда? Чем в это время будет заниматься другой? Сплошная трата энергии. Гораздо проще отвечать только за себя самого.

Минусы гостевого брака

Независимость. Ты тратишь свое время только на себя. Супруги в гостевом браке могут выделить сколь угодно времени и на работу и на развлечения. Если она захочет после работы пойти на йогу, а не в супермаркет за продуктами к ужину, она это сделает с чистой совестью. А потом – если ей захочется – заглянет в кино. И ей не придется думать о том, что дома ее ждет голодный муж. Отпрашиваться на вечеринку с подругами? Вот еще! Она вернется домой тогда, когда захочет.Романтика. Супруги в гостевом браке не знакомы с бытовухой. Вся их жизнь – романтический фильм. Свидания, цветы, рестораны и выходные на берегу моря. В таких отношениях нет всей этой повседневности, присущей традиционному браку.

Вся эта история с гостевым браком звучит соблазнительно. Но у всего есть свои плюсы и минусы.

Одиночество. Защитники гостевого брака кричат о свободе, автономности и прочих прелестях такого союза. Но как ни крути, от одиночества здесь не укрыться. Да, у тебя есть близкий человек. Но он далеко. Например потому, что после работы он пошел на йогу и не собирается отвечать на твои звонки.«Рассчитывай только на себя!» – таков слоган гостевого брака. Но вдумайтесь в него хорошенько. Да, вы можете жить где хотите и как хотите. Но в ваших роскошных апартаментах никто не будет ждать вас с чашкой чая. Никто не припаркует для вас машину. Да и мусор никто кроме вас не выбросит. Вся ответственность лежит на ваших плечах. Конечно, вы можете попросить супруга о помощи. Но как приятно приходить домой и получать помощь и поддержку просто так, без напоминаний и просьб.Гостевой брак – это абсолютно точно не про близость. Не про принятие другого человека со всеми его достоинствами и недостатками. В таком браке вы знаете своего партнера лишь с одной стороны. У вас просто нет возможности изучить его как следует.

А кроме того, ваш семейный бюджет состоит лишь из вашего заработка. Рассчитывать приходится опять-таки лишь на себя.

Кому это нужно?

Гостевой брак – отличный вариант для людей, сфокусированных на карьере. И на самих себе.

Такой союз подойдет мужчинам и женщинам, которые боятся близости. Ведь чем больше мы сближаемся с человеком, тем более уязвимыми становимся.

Любое взаимодействие с другим человеком требует гибкости, умения идти на компромисс. Брак – это командная работа. Есть люди, которые боятся такой ответственности. Или же им просто это не нужно. Гостевой брак подходит им гораздо лучше традиционного.

Нельзя сказать, является ли гостевой брак плохим или хорошим. Его нужно попробовать на вкус самому. Кому-то это подходит, а кому-то нет. Например, тревожным, болезненно-ревнивым женщинам, которые панически боятся измены, такой союз явно противопоказан. Хотя такие женщины и в обычном браке могут свести с ума и себя и своего мужа.

Опирайтесь на свои чувства. Нравится ли вам такое? Комфортно ли? Как вы себя чувствуете в таком союзе? Если вы все взвесили и пришли к выводу, что гостевой брак – именно то, что вы искали, действуйте!

Все мы разные. У нас разный опыт отношений за плечами. Мы росли в разных семьях и нас приучали к разным ценностям. Это нормально. Главное, чтобы и вы и ваш партнер чувствовали себя комфортно.

P.S. Помните, что если вы категорически против гостевого брака (или же наоборот – только такой тип отношений считаете нормой), а ваш партнер придерживается другого мнения, достичь компромисса будет сложно. В таком случае лучше не обманывать себя и найти того человека, который разделит ваши взгляды на брак.

ГОСТЕВОЙ БРАК. ПОЧЕМУ Я ЖИВУ ТАК