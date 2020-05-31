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Цукерберг оценил маркировку твитов Трампа как недостоверных

Цукерберг оценил маркировку твитов Трампа как недостоверныхМарк ЦукербергФото: Andreas Gebert / Reuters

Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за маркировку нескольких твитов президента США Дональда Трампа как недостоверных. Об этом он рассказал Fox News.

По его мнению, частные компании, представляющие пользователям цифровые платформы для дискуссий, не должны выступать в роли «арбитра правды». «Я полагаю, что у нас [в Facebook] другая политика, чем, я думаю, в Twitter», — признался Цукерберг. Рассуждая о намерении Трампа контролировать социальные сети, предприниматель заметил, что «решение подвергнуть цензуре платформу, потому что правительство обеспокоено цензурой, кажется не совсем правильной идеей».

27 мая в Twitter под несколькими публикациями Трампа появились сообщения о фальсификации информации. Лидер страны написал, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней. Голубой восклицательный знак под твитами главы государства о процедуре голосования по почте означает, что, по мнению Twitter, в тексте содержатся необоснованные заявления и недостоверные данные.

Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и во вмешательстве в президентские выборы. Позднее он признался, что задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов.

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По материалам: lenta.ru

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