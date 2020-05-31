Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » День Киева: Шварцнеггер присоединился к поздравлениям Кличко (видео)

День Киева: Шварцнеггер присоединился к поздравлениям Кличко (видео)

День Киева: Шварцнеггер присоединился к поздравлениям Кличко (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко оригинально поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева. У себя в Facebook столичный градоначальник обнародовал видеопоздравление.

На видео под песню «Як тебе не любити, Києве мій!» сменяются кадры с видами столицы, показаны люди в своей повседневной жизни. Все они напевают слова известной песни. В конце видеокамера перемещается в рабочий кабинет, где Виталий Кличко по видеосвязи общается с известный актером и политиком Арнольдом Шварценеггером и учит его словам песни.

«Як тебе не любити, Києве мій!» — повторяет за Виталием Кличко Арнольд Шварценеггер.

«Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное», — отметил в комментарии мэр.

«Киев — это город, который знают и любят во всем мире. Киев — это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!», — написал Виталий Кличко.

Как известно, песня «Як тебе не любити, Києве мій!» с 2014 года является официальным гимном Киева.

Ранее действующий мэр столицы Виталий Кличко рассказал, будет ли он снова баллотироваться на должность киевского городского головы на осенних выборах в органы местного самоуправления.

60 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

История создания легендарного аромата Chanel № 5
История создания легендарного аромата Chanel № 5
«Роскосмос» не оценил восторженную «истерику» Трампа после запуска ракеты
«Роскосмос» не оценил восторженную «истерику» Трампа после запуска
Вырасти в себе телепата: 7 простых советов, как прокачать шестое чувство
Вырасти в себе телепата: 7 простых советов, как прокачать шестое
Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу
Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
В Forbes разузнали, чье состояние больше всего прибавилось за неделю
В Forbes разузнали, чье состояние больше всего прибавилось за неделю
Опубликована статистика по коронавирусу в больнице в Коммунарке
Опубликована статистика по коронавирусу в больнице в Коммунарке
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
Украина испытала «Нептуна» — «убийцу» Крымского моста
Украина испытала «Нептуна» — «убийцу» Крымского моста
Трамп позвал на саммит G7 Россию
Трамп позвал на саммит G7 Россию
"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит G7
"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит
Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работе
Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работе

Топ на сегодня

Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов от пандемии
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов

Еще по теме

Джамала стала почетной киевлянкой (фото, видео)
Кличко пытался «покорить» Днепр. Получилось так себе (видео)
Виталий Кличко оседлал «железного коня»
Кличко выдал очередной перл: киевляне просыпались без разрешения