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Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок

Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская. Высказывания парламентария опубликованы на сайте партии.

Депутат раскритиковала согласованный украинским правительством план стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса. По мнению политика, эта программа не способна восстановить промышленность.

"Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень. И упомянутые в программе правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС также ситуацию не спасут", — сказала Королевская.


Евросоюз, для которого Украина лишь "сырьевой придаток".
# Россия
По материалам: ria.ru

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