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Девушка рассказала, как вышла из абьюзивных отношений

Девушка рассказала, как вышла из абьюзивных отношений

Данная статья написана от лица девушки, которая рассказала нам, как она вышла из абьюзивных отношений. Надеемся, она поможет вам и вашим близким.


Мой опыт абьюзивных отношений длился 10 месяцев, и, если бы не удачное стечение обстоятельств, вряд ли я бы смогла их закончить.

Знакомство и начало отношений

Мне было 19 лет, когда мы познакомились, и у меня был небольшой опыт отношений, а ему было 25. Познакомились мы в интернете, и от скуки я согласилась на встречу, а затем на еще одну. Мы интересно общались, я узнала, что он военный, и в моем городе находится по контракту на полтора года.

Наше знакомство состоялось в непростой для меня период, я искала работу, у меня были финансовые проблемы. Подозревая об этом, парень начал всячески пытаться помочь, но я отказывалась. Однажды я рассказала, что скоро нужно платить за квартиру, и придется занимать деньги. Он взял меня за руку и потащил к банкомату, снял деньги и дал их мне, сказав, что обидеться, если я не возьму. Я взяла, пообещав отдать.

Спустя 3 недели он резко поцеловал меня, и земля буквально ушла из-под ног, я влюбилась в один миг. С этого дня у нас начались отношения, которых я вовсе не планировала, и даже не думала.


Первые звоночки

На первый взгляд, он казался идеальным мужчиной, а я влюблялась с каждым днем все сильнее. Мне нравились его взгляды на жизнь, его отношение ко мне. Он дарил мне цветы и подарки, постоянно говорил комплименты, готовил мне, и всячески заботился. Но, когда разговор заходил о его бывших девушках, то он не об одной не сказал ничего хорошего. Все были для него плохими, все ужасно с ним поступали, и он оскорблял их последними словами. Однажды я сказала ему, что когда-то он будет также говорить обо мне, на что он ответил, что я не такая, что я самая лучшая девушка в мире. Он отзывался плохо обо всех, но мне говорил, что я особенная.

Спустя буквально неделю он начал говорить о совместной жизни. Спустя еще пару недель он настоял на том, чтобы жить вместе и переехал ко мне. Совместная жизнь началась идеально, он помогал мне по дому, обеспечивал и заботился. В этот период у него начался отпуск, мы поехали в его родной город. Он познакомился меня с мамой и другими родственниками.

Я нашла работу, и по дому в тот период он делал больше меня. Я приходила домой, а там меня ждал порядок и вкусный ужин. Я думала, что мне достался самый лучший мужчина на свете.

Вскоре я уволилась и решила искать новую работу, но парень начал меня отговаривать. Он предложил мне отдохнуть, посидеть дома, и я согласилась. В результате я сидела дома, постоянно наводила порядки и ежедневно готовила. Он был доволен, и постоянно говорил, что искать работу мне не нужно. Я и не заметила, как оказалась полностью на его обеспечении.

С первых месяцев отношений он начал заводить разговоры о детях, и мне казалось это милым. Но спустя уже 3 месяца он начал серьезно рассуждать о том, что нам стоит быстрее завести ребенка. Я настолько его любила, что хотела от него ребенка, но, я понимала, что слишком рано.

Предложение руки и сердца

За неделю до Нового года мы отправились по магазинам. И в тот день я заметила, что он все делает по-своему. Это проявлялось в мелочах, но он никогда не спрашивал мое мнение. Когда мы пришли домой, он вышел вынести мусор, а я подумала, что нужно сказать, что меня не устраивает, что он не прислушивается к моему мнению. Я и раньше это замечала, но думала, что он просто привык сам все решать.

И вот он возвращается, я встречаю его возле двери, хочу начать разговор, а он начинает говорить мне признания в любви. Я ничего не понимаю, но в один момент он достает коробочку с золотым кольцом и становится на колено. В этот момент мое сердце выскакивало из груди, а колени дрожали. Он произнес ту самую фразу «Ты выйдешь за меня?». Я не могла поверить в происходящее, ведь не ожидала этого, мы встречались всего 4 месяца. Я сказала: «Да», и из моих глаз полились слезы радости. Меня в буквальном смысле трясло от шока и радости. Когда мы немного отошли от эмоций, то он спросил, когда будем играть свадьбу. И тут я подумала, что спешить с таким решением не стоит. Я поставила условие, что свадьба будет через год, чтобы мы лучше узнали друг друга, он расстроился, но согласился.

Как сказка начала превращаться в кошмар

После предложения его отношение ко мне постепенно начало ухудшаться. Во время ссор он начал повышать на меня голос, затем кричать матом. Но я всегда находила ему оправдания. Он начал постоянно упрекать меня деньгами, и требовать идеального порядка и каждый день свежих блюд. Однажды он сказал, что я должна вставать в 5 утра каждое утро и делать ему кофе, в результате мы сильно поссорились и он был возмущен, что я не согласилась на это. А я, безумно влюбленная, на все закрывала глаза.

Однажды вечером он сильно выпил, и я пыталась его остановить, ведь он был сильно пьян. Его это сильно разозлило, и он сказал, что ударит меня. В этот миг мой мир рухнул. Человек, которого я любила больше жизни и который казался мне самым прекрасным на свете, в один момент превратился в чудовище. После этой фразы слезы хлынули из моих глаз, и я начала обуваться, чтобы уйти, он пытался меня остановить, но я все равно пыталась уйти, и в один миг он замахнулся на меня, сам вытолкнул меня из квартиры и закрыл дверь.

Я бродила ночью по улицам, плакала, и не знала, что делать дальше. Я понимала, что от него стоит уйти, что рано или поздно он перейдет к действиям, но я не представляла своей жизни без него. Я вернулась домой ночью, когда он спал, а утром он ушел на работу. Я начала искать другую квартиру и деньги, ведь своих у меня не было. Он звонил мне целый день, и я в итоге ответила. Он начал молить о прощении и повторять, что он любит меня больше жизни и такого не повториться никогда. Он обещал закодироваться, когда я сказала, что ухожу. Он умолял дождаться его с работы, чтобы мы поговорили. Я дождалась, он приехал с цветами и начал молить о прощении, повторяя, как сильно он меня любит.

В результате я простила, но с условием, что больше он не пьет. Продержался он 2 недели, и снова начал выпивать, но не могла от него уйти, ведь он постоянно твердил, как любит меня, и мне казалось, что все изменится, ведь в начале все было идеально. И действительно, его жесткость и холодность сменялась периодами безумной любви, когда он делал для меня все возможное. Эти сладкие периоды и дарили мне надежду, что все наладиться.

Только не свадьба

В один февральский день он позвонил мне с работы и огорошил фразой «У нас в апреле свадьба». Он просто решил поставить меня перед фактом. Я напомнила, что свадьба будет не раньше, чем через год. В результате мы поссорились, он начал говорить, что значит я его не люблю, а я начала чувствовать себя виноватой. Он решил, что свадьба должна быть в апреле и никак иначе.

После его обид, я согласилась, обзвонила родственников, и должна была ехать выбирать свадебное платье. Но, я начала понимать, что я боюсь, ужасно боюсь. Все эти дни я плакала без причины, но не могла признаться сама в себе, что я боюсь связывать жизнь с этим человеком, хоть и люблю его больше жизни. В тот период я регистрировалась на сдачу экзаменов, ведь собиралась поступать в университет. Решающим моментом стала его фраза «Ты должна думать о свадьбе и обо мне, а не о своей учебе». В результате, со слезами на глазах, я сказала ему, что не готова, и предложила отложить свадьбу. Он был в ярости, мы долго ссорились, он обвинял меня во всем, но смирился.

Наши отношения ухудшались с каждый днем, я начала замечать, что он постоянно критикует меня, и требует, чтобы я слушала его во всем. Он так и не научился учитывать мое мнение, он просто ставил меня перед фактом, когда что-то решал. Разговоры о детях все также продолжались, но я все также говорила, что еще рано и я не готова. В один день ему надоело ждать моей готовности, и во время секса он просто закончил внутрь, зная, что я буду против. Мой шок и возмущения его разозлили, он начал твердить, что если бы я его любила, то была бы рада, и хотела бы забеременеть от него. Он начал обвинять меня в том, что я его не люблю. Я думала выпить таблетку экстренной контрацепции, но мысль о том, что у нас может быть ребенок меня останавливала. Я все еще мечтала об этом, и оставила все на самотек.

Беременность не наступила, и я вздохнула с облегчением, потому как за эти пару недель ожиданий, отношения стремительно ухудшались. Он постоянно делал мне замечания, которые доходили до абсурда. Он мог меня накричать за то, что я громко вздохнула или не убрала бутылку со стола. Я не понимала, что происходит, и пыталась понять, почему он так относится ко мне, на что слышала один ответ: «Ты просто слишком близко к сердцу все воспринимаешь, это ты изменилась, да я люблю тебя как никто, неужели ты этого не видишь». И каждый раз я думала, что наверно проблема во мне, и что мне показалось и я накрутила себя. Он винил меня во всем, и я верила, что виновата.

Когда его упреки стали регулярными, я поделилась этим с другом. И он открыли мне глаза, объяснив, что все это ненормально, и он абсолютно не уважает и не любит меня. Я была просто растоптана, ведь моя любовь к нему была безграничной. Но я начала осознавать, что от той сказки, что была в начале, не осталось ничего, кроме слов о любви.

В один день он сказал, что он договорился перевестись в свой родной город раньше и скоро мы переедем. Осознание, что мне придется переехать с ним в чужой город безумно меня пугало. Во время одной из ссор он сказал, что если я не буду ему готовить, то я ему не нужна, а еще, что он будет жить по своим правилам, и мое мнение его не волнует. На мои возмущения, что в начале отношений он говорил абсолютно по-другому, он ответил: «Мало ли что я говорил». И здесь я убедилась, что это совсем не тот человек, каким он притворялся изначально. Это было болезненное разочарование, ведь я все это время верила, что он моя судьба.

Решение далось нелегко

Между решением разойтись и днем, когда мы расстались прошел почти месяц. Видя его, я не могла сказать этих слов. Но приближающийся день переезда отрезвлял меня, ведь когда я представляла будущую жизнь с ним, я понимала, что я не хочу такой жизни. Когда я сообщила, что мы расстаемся, он не поверил. До переезда оставалась неделя, и он был уверен, что я передумаю.

Я плакала днями и ночами, но понимала, что мне нужно держаться и не вернуться к нему. Мне помогли друзья, которые поддерживали меня и были на связи. Он уехал, но еще несколько пытался все вернуть. После расставания я чувствовала себя никчемной. Я безумно скучала по нему, и готова была сорваться и поехать к нему, но меня останавливала подруга. До момента, когда я полностью пришла в себя и забыла его, прошло 1,5 года, и только потом я поняла, что он просто абьюзер, а у меня была вовсе не любовь, а настоящая зависимость.

Абьюзивные отношения | nixelpixel

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По материалам: intrigue

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