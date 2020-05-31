Девушка рассказала, как вышла из абьюзивных отношений

Алексей Вольцев

Данная статья написана от лица девушки, которая рассказала нам, как она вышла из абьюзивных отношений. Надеемся, она поможет вам и вашим близким.

Мой опыт абьюзивных отношений длился 10 месяцев, и, если бы не удачное стечение обстоятельств, вряд ли я бы смогла их закончить.

Знакомство и начало отношений

Мне было 19 лет, когда мы познакомились, и у меня был небольшой опыт отношений, а ему было 25. Познакомились мы в интернете, и от скуки я согласилась на встречу, а затем на еще одну. Мы интересно общались, я узнала, что он военный, и в моем городе находится по контракту на полтора года.

Наше знакомство состоялось в непростой для меня период, я искала работу, у меня были финансовые проблемы. Подозревая об этом, парень начал всячески пытаться помочь, но я отказывалась. Однажды я рассказала, что скоро нужно платить за квартиру, и придется занимать деньги. Он взял меня за руку и потащил к банкомату, снял деньги и дал их мне, сказав, что обидеться, если я не возьму. Я взяла, пообещав отдать.

Спустя 3 недели он резко поцеловал меня, и земля буквально ушла из-под ног, я влюбилась в один миг. С этого дня у нас начались отношения, которых я вовсе не планировала, и даже не думала.

Первые звоночки

На первый взгляд, он казался идеальным мужчиной, а я влюблялась с каждым днем все сильнее. Мне нравились его взгляды на жизнь, его отношение ко мне. Он дарил мне цветы и подарки, постоянно говорил комплименты, готовил мне, и всячески заботился. Но, когда разговор заходил о его бывших девушках, то он не об одной не сказал ничего хорошего. Все были для него плохими, все ужасно с ним поступали, и он оскорблял их последними словами. Однажды я сказала ему, что когда-то он будет также говорить обо мне, на что он ответил, что я не такая, что я самая лучшая девушка в мире. Он отзывался плохо обо всех, но мне говорил, что я особенная.

Спустя буквально неделю он начал говорить о совместной жизни. Спустя еще пару недель он настоял на том, чтобы жить вместе и переехал ко мне. Совместная жизнь началась идеально, он помогал мне по дому, обеспечивал и заботился. В этот период у него начался отпуск, мы поехали в его родной город. Он познакомился меня с мамой и другими родственниками.

Я нашла работу, и по дому в тот период он делал больше меня. Я приходила домой, а там меня ждал порядок и вкусный ужин. Я думала, что мне достался самый лучший мужчина на свете.

Вскоре я уволилась и решила искать новую работу, но парень начал меня отговаривать. Он предложил мне отдохнуть, посидеть дома, и я согласилась. В результате я сидела дома, постоянно наводила порядки и ежедневно готовила. Он был доволен, и постоянно говорил, что искать работу мне не нужно. Я и не заметила, как оказалась полностью на его обеспечении.

С первых месяцев отношений он начал заводить разговоры о детях, и мне казалось это милым. Но спустя уже 3 месяца он начал серьезно рассуждать о том, что нам стоит быстрее завести ребенка. Я настолько его любила, что хотела от него ребенка, но, я понимала, что слишком рано.

Предложение руки и сердца

За неделю до Нового года мы отправились по магазинам. И в тот день я заметила, что он все делает по-своему. Это проявлялось в мелочах, но он никогда не спрашивал мое мнение. Когда мы пришли домой, он вышел вынести мусор, а я подумала, что нужно сказать, что меня не устраивает, что он не прислушивается к моему мнению. Я и раньше это замечала, но думала, что он просто привык сам все решать.

И вот он возвращается, я встречаю его возле двери, хочу начать разговор, а он начинает говорить мне признания в любви. Я ничего не понимаю, но в один момент он достает коробочку с золотым кольцом и становится на колено. В этот момент мое сердце выскакивало из груди, а колени дрожали. Он произнес ту самую фразу «Ты выйдешь за меня?». Я не могла поверить в происходящее, ведь не ожидала этого, мы встречались всего 4 месяца. Я сказала: «Да», и из моих глаз полились слезы радости. Меня в буквальном смысле трясло от шока и радости. Когда мы немного отошли от эмоций, то он спросил, когда будем играть свадьбу. И тут я подумала, что спешить с таким решением не стоит. Я поставила условие, что свадьба будет через год, чтобы мы лучше узнали друг друга, он расстроился, но согласился.

Как сказка начала превращаться в кошмар

После предложения его отношение ко мне постепенно начало ухудшаться. Во время ссор он начал повышать на меня голос, затем кричать матом. Но я всегда находила ему оправдания. Он начал постоянно упрекать меня деньгами, и требовать идеального порядка и каждый день свежих блюд. Однажды он сказал, что я должна вставать в 5 утра каждое утро и делать ему кофе, в результате мы сильно поссорились и он был возмущен, что я не согласилась на это. А я, безумно влюбленная, на все закрывала глаза.

Однажды вечером он сильно выпил, и я пыталась его остановить, ведь он был сильно пьян. Его это сильно разозлило, и он сказал, что ударит меня. В этот миг мой мир рухнул. Человек, которого я любила больше жизни и который казался мне самым прекрасным на свете, в один момент превратился в чудовище. После этой фразы слезы хлынули из моих глаз, и я начала обуваться, чтобы уйти, он пытался меня остановить, но я все равно пыталась уйти, и в один миг он замахнулся на меня, сам вытолкнул меня из квартиры и закрыл дверь.

Я бродила ночью по улицам, плакала, и не знала, что делать дальше. Я понимала, что от него стоит уйти, что рано или поздно он перейдет к действиям, но я не представляла своей жизни без него. Я вернулась домой ночью, когда он спал, а утром он ушел на работу. Я начала искать другую квартиру и деньги, ведь своих у меня не было. Он звонил мне целый день, и я в итоге ответила. Он начал молить о прощении и повторять, что он любит меня больше жизни и такого не повториться никогда. Он обещал закодироваться, когда я сказала, что ухожу. Он умолял дождаться его с работы, чтобы мы поговорили. Я дождалась, он приехал с цветами и начал молить о прощении, повторяя, как сильно он меня любит.

В результате я простила, но с условием, что больше он не пьет. Продержался он 2 недели, и снова начал выпивать, но не могла от него уйти, ведь он постоянно твердил, как любит меня, и мне казалось, что все изменится, ведь в начале все было идеально. И действительно, его жесткость и холодность сменялась периодами безумной любви, когда он делал для меня все возможное. Эти сладкие периоды и дарили мне надежду, что все наладиться.

Только не свадьба

В один февральский день он позвонил мне с работы и огорошил фразой «У нас в апреле свадьба». Он просто решил поставить меня перед фактом. Я напомнила, что свадьба будет не раньше, чем через год. В результате мы поссорились, он начал говорить, что значит я его не люблю, а я начала чувствовать себя виноватой. Он решил, что свадьба должна быть в апреле и никак иначе.

После его обид, я согласилась, обзвонила родственников, и должна была ехать выбирать свадебное платье. Но, я начала понимать, что я боюсь, ужасно боюсь. Все эти дни я плакала без причины, но не могла признаться сама в себе, что я боюсь связывать жизнь с этим человеком, хоть и люблю его больше жизни. В тот период я регистрировалась на сдачу экзаменов, ведь собиралась поступать в университет. Решающим моментом стала его фраза «Ты должна думать о свадьбе и обо мне, а не о своей учебе». В результате, со слезами на глазах, я сказала ему, что не готова, и предложила отложить свадьбу. Он был в ярости, мы долго ссорились, он обвинял меня во всем, но смирился.

Наши отношения ухудшались с каждый днем, я начала замечать, что он постоянно критикует меня, и требует, чтобы я слушала его во всем. Он так и не научился учитывать мое мнение, он просто ставил меня перед фактом, когда что-то решал. Разговоры о детях все также продолжались, но я все также говорила, что еще рано и я не готова. В один день ему надоело ждать моей готовности, и во время секса он просто закончил внутрь, зная, что я буду против. Мой шок и возмущения его разозлили, он начал твердить, что если бы я его любила, то была бы рада, и хотела бы забеременеть от него. Он начал обвинять меня в том, что я его не люблю. Я думала выпить таблетку экстренной контрацепции, но мысль о том, что у нас может быть ребенок меня останавливала. Я все еще мечтала об этом, и оставила все на самотек.

Беременность не наступила, и я вздохнула с облегчением, потому как за эти пару недель ожиданий, отношения стремительно ухудшались. Он постоянно делал мне замечания, которые доходили до абсурда. Он мог меня накричать за то, что я громко вздохнула или не убрала бутылку со стола. Я не понимала, что происходит, и пыталась понять, почему он так относится ко мне, на что слышала один ответ: «Ты просто слишком близко к сердцу все воспринимаешь, это ты изменилась, да я люблю тебя как никто, неужели ты этого не видишь». И каждый раз я думала, что наверно проблема во мне, и что мне показалось и я накрутила себя. Он винил меня во всем, и я верила, что виновата.

Когда его упреки стали регулярными, я поделилась этим с другом. И он открыли мне глаза, объяснив, что все это ненормально, и он абсолютно не уважает и не любит меня. Я была просто растоптана, ведь моя любовь к нему была безграничной. Но я начала осознавать, что от той сказки, что была в начале, не осталось ничего, кроме слов о любви.

В один день он сказал, что он договорился перевестись в свой родной город раньше и скоро мы переедем. Осознание, что мне придется переехать с ним в чужой город безумно меня пугало. Во время одной из ссор он сказал, что если я не буду ему готовить, то я ему не нужна, а еще, что он будет жить по своим правилам, и мое мнение его не волнует. На мои возмущения, что в начале отношений он говорил абсолютно по-другому, он ответил: «Мало ли что я говорил». И здесь я убедилась, что это совсем не тот человек, каким он притворялся изначально. Это было болезненное разочарование, ведь я все это время верила, что он моя судьба.

Решение далось нелегко

Между решением разойтись и днем, когда мы расстались прошел почти месяц. Видя его, я не могла сказать этих слов. Но приближающийся день переезда отрезвлял меня, ведь когда я представляла будущую жизнь с ним, я понимала, что я не хочу такой жизни. Когда я сообщила, что мы расстаемся, он не поверил. До переезда оставалась неделя, и он был уверен, что я передумаю.

Я плакала днями и ночами, но понимала, что мне нужно держаться и не вернуться к нему. Мне помогли друзья, которые поддерживали меня и были на связи. Он уехал, но еще несколько пытался все вернуть. После расставания я чувствовала себя никчемной. Я безумно скучала по нему, и готова была сорваться и поехать к нему, но меня останавливала подруга. До момента, когда я полностью пришла в себя и забыла его, прошло 1,5 года, и только потом я поняла, что он просто абьюзер, а у меня была вовсе не любовь, а настоящая зависимость.

Абьюзивные отношения | nixelpixel