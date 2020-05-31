Дэймон Лоунер: революционер, о котором стоит знать каждому

Влада Некрасова

Однажды, в далекой Америке обанкротился обычный риэлтор. Он был женат, воспитывал двух дочерей, и стоял на пороге нищеты. Задача прокормить семью казалась неразрешимой. Но, если ум живой, а наблюдательность высокая, то можно горы свернуть. Что и сделал Дэймон Лоунер спустя некоторое время. Он усадил своих девочек в джет и показал им мир.

Рождение «Санктума»

Однажды Дэймон Лоунер понял, что движет человечеством: удовольствие. На этом поприще можно заработать немало денег, но вот какую нишу занять? Сфера общепита давно поделена, и идея стать еще одним «полковником Сандерсом» была так себе. Нужно было минимум затрат и максимум отдачи. А какое еще удовольствие сравнимо с едой? Конечно, секс! Так Лоунер придумал «Санктум». Но мало придумать, нужно все хорошо продумать.

При создании «Санктума» Лоунер опирался на свои знания, полученные в ходе изучения художественной литературы, посвященной тайным обществам, документов, различных тайных обществ и встречался с людьми, которые в них входили или входят. Он изучал различные ритуалы, правила поведения и другие «примочки». Он был одержим идеей создания самого секретного, безопасного и дорогого общества.

Название было выбрано не случайно. «Санктум» переводится, как «секрет», «священное место». Особенно его вдохновляли те, кто занимался чем-то запретным, в этом Лоунер видел проявление свободы не только физической, но и внутренней. Но идейным вдохновителем был все-таки господин Кубрик и его кинобестселлер «С широко закрытыми глазами».

Что такое «Санктум»

«Санктум» — это безумно дорогая кинки-вечеринка. Но так кажется только на первый взгляд. Сам Лоунер называет свое детище не иначе, как эротическим театром. Достаточно представить себе яркий, эротический маскарад, но, чтобы в полной мере ощутить происходящее нужно посетить его лично. На этом вечере можно все: отдаться незнакомцу, оприходовать плеткой вон того красавчика, и выпить дорого вина, взяв его со спины красивой девушки.

На этой вечеринке не будет соседа Васи. Все гости исключительно статусные люди. Но при всей строгости отбора кандидатур участников на проведение маскарада, есть серьезное послабление: молодые и красивые барышни могут посетить мероприятие абсолютно бесплатно.

Лоунер сумел воплотить в жизнь сюжет Стэнли Кубрика, обойдя ширпотреб и низкосортность обычных кинки-вечеринок. Его «Санктум» изливает изысканность и аристократизм. За время шоу проходит 2 – 3 спектакля с участием актеров. Эти представления настоящие иммерсивные перфомансы. Актеры очень плотно взаимодействуют с посетителями, вовлекая их в действие. Участники могут почувствовать себя внутри происходящего. Этот эффект 7 D, создает настоящую иллюзию «здесь и сейчас».

Посетители эротического театра

Попасть в мир фантазий Дэймона Лоунера чрезвычайно сложно. В первую очередь необходимо иметь друга или знакомого с безупречной репутацией, который уже посещал «Санктум» и имеет членство в этом клубе. Он должен выступить поручителем и подтвердить личность заявителя. Затем необходимо оставить заявку на сайте, разместить в резюме свое фото в полный рост. Рассказать о себе и своих пристрастиях. Необходимо быть кристально честным, ибо служба безопасности мероприятия все равно найдет «скелетов в шкафу», а ложь может сыграть плохую шутку.

Если кандидатура одобрена, и компания выслала приглашение, необходимо позаботиться о гардеробе. Никаких «бразильских перьев» и «фиговых листочков». Это светское мероприятие. Для джентльменов смокинг обязателен. Дамы обязаны облачиться в коктейльное платье, но особенно красивые барышни могут позволить себе только нижнее белье. Впрочем, и такой наряд может превышать стоимость изделий от кутюр. Еще один аксессуар – маска. Если его нет – вечер пройдет зря. Участника просто не допустят. Ведь главное условие – это безопасность и полная конфиденциальность.

Безопасность эротического шоу

Все участники этого мероприятия люди более, чем обеспеченные и даже публичные. Поэтому для них очень важно соблюдать инкогнито. Этим занимается служба безопасности. О строжайшем отборе кандидатур уже упоминалось выше. Так же участники находятся в масках. Можно только догадываться, кто чувственно прижался обнаженной грудью или пригласил заняться сексом.

На этом мероприятии запрещены фото и видеосъемка. Главный упор делается на безопасность именно женщин, что говорит о характере Лоунера, как истинного джентльмена. Более того, он сам всегда присутствует на своих спектаклях и жестко контролирует поведение гостей мужчин. В клубе существует золотое правило – обоюдное согласие. Любое притязание на неприкосновенность жестко пресекается, а участник удаляется с мероприятия навсегда. Его заносят в черный список. Причем ни социальный статус, ни строка Forbes не помогут, если мужчина перешел границы. Безопасность женщин – приоритет № 1.

Сколько стоит фантазия

Следует знать, что участие в этом мероприятии удовольствие не из дешевых. За посещение «тайного общества» придется выложить кругленькую сумму: от 1500$ до 3000$. Минимальная цена позволит лишь поглазеть на происходящее. А вот дальше все зависит от стоимости билета, который ограничит многие «вкусняшки». Абонемент на год стоит 750000$. Это уже стоимость именно членства в клубе.

Исходя из ценника становится понятно почему «Санктум» не затрапезная вечеринка-потрахушка. Все очень дорого, аристократично и безопасно. Разумеется, вечер оправдывает потраченные средства.

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