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Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подругеАнна-Мария ЕфремоваКадр из программы «Секрет на миллион»

Анна-Мария Ефремова, дочь российского актера Михаила Ефремова и его супруги актрисы Ксении Качалиной, заявила о склонности к трансгендерности. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает «Московский комсомолец».

По словам 19-летней Анны-Марии, она относится к небинарным персонам, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Она отметила, что может говорить о своих действиях как со стороны маскулинной роли, так и феминной.

Кроме того, девушка заявила в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что состоит в отношениях с подругой, а не парнем. По ее словам, так ей нравится намного больше. Анна-Мария добавила, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.

Гостья программы пояснила, что отец знает об особенностях дочери и относится к ее ориентации «более-менее нейтрально». По крайней мере, сказала девушка, он не устраивает скандалов в семье по этому поводу.

В начале апреля сообщалось, что американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», стала участницей шоу Straight Talk With Gay People, где высказалась о решившей сменить пол дочери. Она пояснила, что в настоящее время ее сыну-трансгендеру Сэмюэлю Джозефу Мозесу 23 года, а о своем желании стать мужчиной он заявил в 18. Никсон призналась, что сначала не приняла его решение. Она вспомнила, что в юном возрасте у ребенка были периоды, когда он по-разному выглядел и одевался.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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