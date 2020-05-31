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Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса

Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Коронавирус не может передаваться через домашних животных. Об этом написал в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.

"Нет! И еще раз нет! Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку — нет!" — подчеркнул доктор.

Мясников заявил, что единственным доказанным способом передачи коронавируса является заражение воздушно-капельным путем.


Специалист рассказал, что коронавирусная инфекция не может передаваться через воду, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.

# Россия
По материалам: ria.ru

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