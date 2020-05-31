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Елена Воробей пожаловалась на безденежье и выставила на продажу квартиру

Елена Воробей пожаловалась на безденежье и выставила на продажу квартируЕлена ВоробейФото: Globallookpress.com

Российская пародистка Елена Воробей пожаловалась на то, что из-за введенных в связи с коронавирусом запретов она перестала зарабатывать, как и многие другие артисты. О своем безденежье юмористка рассказала в интервью «Собеседнику».

«На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая», — отметила она. По словам Воробей, ситуация более благоприятная у тех, кто является театральным артистом, так как им полагаются выплаты, а «самозанятым и ИП-шникам (индивидуальным предпринимателям. — прим. «Ленты.ру») — не полагается ничего».

Пародистка подчеркнула, что она единственный кормилец в семье и текущая ситуация, «конечно же, заставляет нервничать». Она призналась, что выставила на продажу квартиру в Черногории у побережья. «Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать», — пояснила Воробей.

Она добавила, что, несмотря на текущие проблемы у нее самой, глупо сравнивать уровень жизни звезд и обычных людей. «В таких ситуациях, как сейчас, нужно помнить, что есть люди, которым гораздо тяжелее выживать», — заключила артистка.

В июле 2019 года стали известны гонорары российских юмористов на корпоративах. Суммы колеблются от 50 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Самый большой гонорар — у Максима Галкина. В нижнем диапазоне цен (от 150 до 400 тысяч рублей) работают артисты «Кривого зеркала» и выпускники «Аншлага», в том числе Елена Воробей.

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По материалам: lenta.ru

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