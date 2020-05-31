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Фанаты уверены, что Леди Гага посвятила новую песню своему экс-бойфренду Кристиану Карино

Фанаты уверены, что Леди Гага посвятила новую песню своему экс-бойфренду Кристиану Карино

Сегодня 34-летняя Леди Гага презентовала свой новый альбом под названием Chromatica. Звезда не скрывает, что на написание этого сборника ее вдохновил опыт предыдущих отношений. И фанатов особенно заинтересовал трек Fun Tonight, который, по мнению многих, Гага посвятила своему экс-возлюбленному — 51-летнему Кристиану Карино.

После расставания певицы с Карино в прессе неоднократно появлялись слухи, что он сильно ревновал ее и был буквально одержим ее славой. Как раз об этом Леди Гага и поет в своей новой песне.


Ты любишь папарацци, любишь славу, хотя знаешь, что это причиняет мне боль. Я словно в тюремном аду. Когда я кричу, ты уходишь. Когда мне грустно, ты просто хочешь поиграть. С меня довольно. Почему же я остаюсь?

— поет Гага.


Кристиан Карино и Леди Гага

И хотя сама певица прямо не говорила, что на написание песни Fun Tonight ее вдохновил разрыв с Карино, многие поклонники проанализировали текст и пришли к выводу, что речь в новом треке идет именно о ее бывшем женихе. Этими мыслями интернет-пользователи активно делятся в твиттере:

Кто-нибудь, кроме меня, понял, что песня Fun Tonight о Кристиане Карино?

Такая лирическая песня, невероятный вокал. Речь же идет о Карино?

В тексте песни Fun Tonight нас ожидал сюрприз. О мой бог, она же точно посвящена Карино!


Кстати, ранее в интервью Зейну Лоу Леди Гага раскрывала смысл песни Fun Tonight. Певица призналась, что эта работа очень многое для нее значит, а также рассказала, что вложила в нее свои личные переживания:

В альбоме есть песня Fun Tonight, которая очень много для меня значит. Каждый раз, когда я ее слушаю, я задыхаюсь, потому что не могу рассказать вам, сколько ночей люди, которые действительно меня любят, пытались заставить меня улыбаться и с оптимизмом относиться к жизни, а я просто не имела возможности быть счастливой.


Напомним, что Леди Гага и Кристиан Карино начали встречаться в феврале 2017 года. Всего через несколько месяцев после этого возлюбленный сделал певице предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. Дело шло к свадьбе, но в феврале 2019 года неожиданно выяснилось, что Гага и Карино разорвали помолвку. Инсайдеры рассказывали, что певица передумала выходить замуж за своего агента, потому что он постоянно контролировал ее и сильно ревновал.

Сейчас же Леди Гага уже нескольких месяцев счастлива в отношениях с IT-предпринимателем Майклом Полански, а недавно даже призналась журналистам, что с нетерпением ждет момента, когда впервые станет мамой.

Леди Гага и Майкл Полански
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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